PIX surpresa de R$ 10 MIL? Veja se você está na lista dos sortudos!

Já imaginou receber um Pix surpresa? A possibilidade de receber uma quantia de R$10 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é algo irrecusável. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explicar em detalhes como funciona essa retirada e quais são as situações em que ela é permitida. Além disso, vamos abordar como sacar o FGTS via Pix e quais são as opções de saque disponíveis. Continue lendo para saber mais!

O Saque de R$10 Mil pelo FGTS

Em resumo, o saque de R$10 mil pelo FGTS é possível devido à contribuição mensal de 8% sobre o salário bruto do empregado. Essa contribuição é uma obrigação do empregador, que deve depositar esses valores em uma conta ativa, registrada em nome do funcionário, na Caixa Econômica Federal (CEF). O dinheiro acumulado no FGTS pode ser acessado em situações específicas, como o saque-rescisão e o saque-aniversário.

É importante ressaltar que a revisão do FGTS está em debate desde 2014, e o assunto está agendado para ser discutido no Supremo Tribunal Federal (STF) em outubro deste ano. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5090) tem impedido um consenso sobre o assunto até o momento.

Quem Pode Resgatar os R$10 Mil do FGTS por Pix?

Para ter direito ao saque de R$10 mil do FGTS por Pix, é necessário se encaixar em algumas situações específicas. Têm direito ao FGTS os trabalhadores rurais, contratados em regime temporário ou intermitente, avulsos, diretores não empregados, empregados domésticos, atletas profissionais, entre outros. No entanto, para realizar o saque, é preciso atender a alguns critérios, como ser demitido sem justa causa, dar entrada na casa própria, estar se aposentando ou enfrentar uma enfermidade grave.

Além disso, desde 2020, os trabalhadores que atuam por meio de aplicativos de transporte, como motoristas da Uber e entregadores de aplicativos, também têm direito ao FGTS. Essa medida visa garantir direitos trabalhistas e contribuir para uma maior equidade na carreira desses profissionais.

Como Sacar o FGTS via Pix

O saque do FGTS pode ser realizado de forma digital, utilizando o Pix. Essa opção traz mais conforto, agilidade, segurança e comodidade para os trabalhadores. Para isso, basta acessar o aplicativo do FGTS e consultar os valores disponíveis para saque. Em seguida, é possível solicitar o saque indicando uma conta de sua titularidade em qualquer banco. Todo o processo é 100% digital, não sendo necessário ir a uma agência da Caixa Econômica Federal.



Quais são os Saques Disponíveis pelo FGTS?

Além do saque de R$10 mil pelo FGTS, existem diversas outras possibilidades de retirada do valor acumulado. Conhecer todas essas opções é fundamental para solicitar o saque quando necessário. Veja abaixo quais são as situações em que é permitido realizar o saque do FGTS:

Demissão sem justa causa; Aposentadoria; Doenças graves; Término de contrato de serviço; Acordos entre empregador e trabalhador; Força maior ou culpa recíproca; Saque-calamidade; Trabalhadores avulsos; Falecimento do titular do FGTS; Ao completar 70 anos; Conta inativa por mais de três anos; Adquirir órtese ou prótese; Ficar mais de três anos sem emprego; Empréstimo consignado; Saque-aniversário; Amortizar as parcelas da casa própria.

Pix Troco: Uma Nova Possibilidade de Transação

O Pix Troco é uma das novas funcionalidades do Pix, que vai além do envio e recebimento de dinheiro. Nesse tipo de transação, o cliente compra um produto em um estabelecimento e paga a mais do valor do produto. O dono do estabelecimento, então, devolve a quantia a mais em dinheiro físico, como se fosse o “troco”. Também é possível utilizar o Pix Saque, que funciona de forma similar, mas sem a necessidade de comprar algo. É importante confirmar se o estabelecimento aderiu a essa opção.

Pix Crédito: Enviando Dinheiro Utilizando o Limite do Cartão de Crédito

Desde o lançamento do Pix, milhões de pessoas passaram a utilizar a ferramenta para enviar e receber dinheiro de forma imediata e gratuita. No entanto, até recentemente, era necessário ter saldo em conta para realizar uma transação via Pix. Agora, é possível enviar um Pix utilizando o limite do cartão de crédito. Cada banco estabelece suas condições e taxa de juros para essa modalidade. Algumas instituições que garantem o Pix Crédito são o Nubank e o PicPay.

Situações específicas

O Pix surpresa oferece a oportunidade de receber uma quantia de R$10 mil do FGTS. Essa retirada pode ser realizada em situações específicas, como demissão sem justa causa, entrada na casa própria, aposentadoria e enfermidade grave. O saque via Pix traz mais comodidade e segurança para os trabalhadores, sendo possível realizar todo o processo de forma digital. Além disso, existem diversas outras opções de saque disponíveis pelo FGTS. Não deixe de aproveitar essas oportunidades e garantir seus direitos trabalhistas!