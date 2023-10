Placar oficial de Tyson Fury x Francis Ngannou

Tyson Fury precisava de um pouco de sorte com os juízes para se manter invicto contra um lutador que fazia sua estreia no boxe profissional.

Isso não conta toda a história, é claro, porque o boxeador estreante era o ex-campeão peso pesado do UFC, Francis Ngannou. “The Predator” levou Fury ao limite, marcando um knockdown dramático no Round 3 e quase ganhando uma vitória por decisão. No final, dois dos juízes marcaram a luta para Fury, com um acenando para Ngannou.

Veja o placar oficial de Fury vs. Ngannou abaixo.

Os juízes Alan Krebs (95-94) e Juan Carlos Pelayo (96-93) marcaram a luta para Fury, enquanto Ed Garner fez 95-94 para Ngannou.

Com a vitória, Fury segue invicto como profissional, melhorando para 34-0-1. Fury entrou na competição como o atual campeão dos pesos pesados ​​​​do WBC, embora seu título não estivesse em jogo nesta luta.

Ngannou fica aquém de sua estreia no boxe profissional, sua primeira luta desde que se separou do UFC em janeiro de 2013. Ele desocupou o título de peso pesado daquela promoção antes de assinar com o PFL.