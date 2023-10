Plataforma libera vídeos de até 15 minutos para alguns usuários (Confira!)

Atualmente, as redes sociais têm apresentado a seus usuários inúmeras funcionalidades ligadas a exibição de vídeos dentro de suas plataformas. A princípio, o TikTok está na vanguarda, apresentando recursos inovadores que podem alterar substancialmente como esses conteúdos midiáticos são consumidos.

Todavia, o TikTok atualmente está testando a possibilidade de seus usuários fazerem uploads de vídeos de até 15 minutos de duração. Vale ressaltar que esse é um aumento expressivo, visto que anteriormente esse tipo de conteúdo podia ter apenas dez minutos, o que pode agradar bastante quem utiliza a plataforma.

Desse modo, é importante salientar que o TikTok se tornou conhecido em todo o mundo, por ser uma rede social onde seus usuários compartilhavam vídeos de curta duração. Com o passar do tempo, a plataforma decidiu investir em direção à possibilidade das pessoas compartilharem um conteúdo de maior duração.

Analogamente, essa nova estratégia do TikTik foi apresentada ao público da rede social ainda no ano de 2022, no mês de fevereiro. Foi nesta época que a rede social aumentou consideravelmente o tempo de seus vídeos compartilhados, passando de dois minutos de duração, para cerca de 10 minutos, como era até este momento.

Vídeos no TikTok

Bom, antes de 2022, os vídeos compartilhados dentro do TikTok tinham apenas 60 segundos de duração. Em um período anterior, no início das atividades da plataforma, esse conteúdo midiático compartilhado entre os usuários da rede social tinha apenas 15 segundos. Ao que parece, a empresa busca por uma expansão.

Ademais, isso se deve ao fato de que o TikTok está antenado com as requisições de seus usuários, e procura se adaptar às suas demandas, o que faz com que a plataforma esteja em uma constante evolução. A rede social apresentou rssa alteração recente, no compartilhamento de vídeos de 15 minutos, a poucos usuários.

Dessa maneira, alguns usuários do TikTok apresentaram a novidade ao público e publicaram um print de uma tela nas redes sociais, mostrando como o novo recurso funciona. Sendo assim, será possível mesmo compartilhar vídeos de uma maior duração. Pode-se fazer isso tanto no aplicativo, quanto no desktop da plataforma.

O fato é que essa alteração pode gerar algumas mudanças relacionadas à maneira com que os vídeos são compartilhados dentro da rede social. Ela apresenta aos criadores de conteúdo, uma maior flexibilidade na divulgação de seus vídeos. Anteriormente, se ele fosse maior, direcionava-se o usuário a uma “parte 2” do app.



Tempo dos vídeos

Em síntese, a partir de agora, os criadores de conteúdo, dentro do TikTok, podem apresentar a seu público, uma experiência de visualização contínua e direta. Vale ressaltar que o aumento da duração dos vídeos compartilhados na rede social aumenta ainda mais a concorrência com seu maior rival atualmente, o YouTube.

Anteriormente o TikTok era uma rede social de compartilhamento de vídeos de curta duração, enquanto que a plataforma do Youtube se sobressaia no compartilhamento de vídeos maiores, de longa duração. Entretanto, as duas plataformas, com o passar do tempo, diversificaram seus conteúdos midiáticos de inúmeras formas.

O TikTok buscou oferecer a seus usuários a possibilidade de compartilhar vídeos de longa duração, enquanto que o YouTube fez o contrário, com o recurso “Short”, para conteúdos mais curtos. O fato é que essa competição entre as duas plataformas pode beneficiar exponencialmente os criadores, apresentando mais opções.

No entanto, algumas pessoas afirmam que o TikTok pode estar arriscando a perder uma parte de seu público, ao possibilitar a divulgação de vídeos mais longos. A plataforma já conquistou milhões de pessoas ao redor do mundo, com suas próprias características, tornando a rede social diferente das outras plataformas na internet.

Futuro da rede social

Uma das características desses vídeos de curta duração era de que eles poderiam ser engraçados e cativantes. Não se sabe ao certo se os usuários terão à disposição de consumidor videos de 15 minutos em seu dia a dia, na plataforma. Isso pode fazer com que o TikTok se desvie de sua essência e perca seu público.

Em conclusão, ao que parece, o TikTok sabe desse problema. Recentemente a rede social lançou um recurso que possibilita avançar os vídeos rapidamente. A empresa procura demonstrar que valoriza a experiência de seus usuários. A rede social busca manter a acessibilidade da plataforma e torná-la atraente para todos.