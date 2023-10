Playoffs da MLB: Altuve dos Astros dá o tom com o primeiro arremesso na AL Divisional Series vs Twins

ÓNo segundo jogo da American League Divisional Series, o Houston Astros enfrentou o Minnesota Twins e conseguiu vencer seu primeiro jogo dos playoffs por 6 a 4 fora de casa para defender seu Campeonato MLB.

Os Astros começaram com o pé direito, enquanto Jos Altuve, Yordan Álvarez e Justin Verlander trouxeram sua experiência e talento para o campo.

Jose Altuve brilhou contra os gêmeos

Assim que Altuve subiu na base, ele estava pronto para marcar como fez com um arremesso feito sob medida para ele, ele balançou com todas as suas forças e provou aos pessimistas sobre seu talento, marcando a primeira corrida para Houston e acordou a equipe de arremessadores do Twin.

Bailey Ober nem percebeu o que estava acontecendo e jogou uma bola de 92 MPH e apenas ouviu o estalo do taco acertar a bola e mandá-la para o campo esquerdo para colocar o Astros 1 a 0 no primeiro turno.

Durante o jogo, os Astros convocaram Justin Verlander no monte e a experiência assumiu, Verlander lançou seis entradas e teve apenas quatro rebatidas, três caminhadas e rebateu seis; depois de sua vez, ele deixou o placar 5 a 0

Minnesota Twins ficou no placar até a 7ª entrada

As rebatidas continuaram acontecendo e os Astros fizeram 5 a 0, mas então os Twins se recompuseram e voltaram com home runs consecutivos para finalmente marcar o placar 5-4 na sétima entrada.

Porém, a sensação de estar em jogo foi interrompida após a sua vez, com os Astros marcando mais uma vez, fazendo o 6-4.