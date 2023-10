Playoffs da MLB: Phillies domina Atlanta e assume o controle da NL Divisional Series na primeira melhor de cinco

Tele Eliminatórias da MLB começou com grandes surpresas, incluindo a primeira NL Divisional Series entre Philadelphia Phillies e Atlanta Braves em Parque Truist onde Bryce Harper’s o home run fez uma grande diferença que terminou o jogo em 3-0.

Bryce Harper mostrou do que era capaz em um momento crítico durante o jogo 1 da primeira rodada dos playoffs contra o Braves, que terminou a temporada com 104 vitórias, o maior número de vitórias em toda a temporada da MLB 2023, e o time que tem sido imparável ao longo do ano.

Ambas as equipes se enfrentaram há um ano, quando o Phillies conquistou os Braves e avançou para a próxima rodada e acabou chegando à World Series, mas perdeu para os Astros, que também venceram seu primeiro jogo no Série da Divisão NL contra o Gêmeos de Minnesota.

O Braves teve uma média de pontuação na temporada regular de 5,8 corridas por jogo

Esta série melhor de cinco está colocando muita pressão sobre os Braves, pois eles precisam converter aquela temporada estelar em um ingresso para a World Series e, com base no desempenho de hoje, eles têm muito trabalho pela frente.

Ainda não vimos o desempenho do Brave na temporada regular onde eles amarraram o Recorde da MLB de 307 homers e teve uma média de pontuação de 5,8 corridas por jogono entanto, eles foram neutralizados pelo golpe poderoso de Bryce Harper, de Phillies.

Esta foi a primeira vez em 5 meses que os Braves estão sem nenhuma corrida, e pela primeira vez em muitos jogos desde que passaram por uma situação difícil como a que aconteceu na 8ª entrada, onde a interferência de um receptor causou alvoroço e a torcida jogou lixo no campo.

O jogo terminou 3-0 a favor dos Phillies.