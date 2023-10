Playoffs da MLB: Texas Rangers tem o primeiro jogo da AL Division Series contra Baltimore Orioles na bolsa

TO Texas Rangers e o Baltimore Orioles abriram os playoffs da MLB Divisional Series com um grande show. O jogo disputado em Camden Yards teve um pequeno atraso devido à chuva em Baltimore, porém não foi bom para os Orioles, já que o time do Texas conquistou a primeira vitória da série com um placar de 3-2.

Andrew Heaney abriu o campo para os Rangers, enquanto Kyle Bradish liderou o primeiro set defensivo para os Orioles. O emocionante jogo começou com um excelente duelo entre arremessadores até o quarto inning, quando os dois times chegaram ao placar, terminando o inning em 2 a 1 a favor do guardas.

Então veio o 6ª entrada onde cada um marcou uma corrida para seu time, e a equipe texana teve uma postura defensiva impressionante, evitando que os líderes da temporada regular marcassem, para terminar o jogo em 3 a 2 a favor dos visitantes.

O Baltimore Orioles foi o melhor time da Liga Americana

Essa postura defensiva foi parcialmente responsabilidade do terceiro base do Texas Rangers, Josh Jung, que salvou seu arremessador Aroldis Chapman ao pegar a bola e inventar uma jogada dupla no final da oitava entrada, quando o time mais precisava. Baltimore teve dois corredores e nenhum eliminado on Após a grande jogada do shortstop, Chapman mergulhou em campo com uma captura perfeita.

No topo do 9º arremessador, Jos Leclerc pegou o monte e ganhou a defesa após lançar a nona entrada, apesar da abertura dos Orioles com uma única rebatida.

Ambas as equipes estão em modo totalmente competitivo, pois nem os Orioles nem os Rangers chegaram à pós-temporada desde 2016.

Os Orioles conquistaram seu primeiro título da Divisão Leste da Liga Americana desde 2014 depois de terminar como líderes. Enquanto isso, o Rangers (90-72) ficou aquém do primeiro lugar na Divisão Oeste ao se classificar para os playoffs como o segundo Wild Card no Circuito Jovem.