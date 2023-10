Polêmica sobre Shakira: ela é acusada de empurrar uma mulher

Tao longo de sua carreira, Shakira foi uma artista próxima de seus fãs.

No entanto, isso foi posto em dúvida depois que um vídeo, que mostra o cantor supostamente empurrando uma mulher, ressurgiu.

No clipe, do qual não se sabe a origem nem o contexto, várias pessoas são vistas esperando pelo colombiano.

Alguns policiais cercam o local para garantir que a situação continue civilizada, mas uma senhora consegue chegar bem perto da cantora e grava-a com seu celular.

Esse é o momento em que Shakira parece afastá-la, agarrando-a pelo braço, antes de se aproximar de alguns outros fãs com um sorriso.

A atitude de Shakira gera opiniões divergentes

O polêmico vídeo que circula no TikTok se tornou viral e gerou opiniões divergentes.

Algumas pessoas ligaram Shakira rude e hostil sobre seu comportamento: “Claramente você pode ver isso e que olhar feio ela parece uma diva.”

“Eu amo Shaki, mas foi muito errado da parte dela fazer isso”, escreveu outro usuário.

Embora alguns não estivessem satisfeitos com Shakiracomportamento dela, outros vieram em sua defesa.

“Ainda amamos Shakira, às vezes as coisas não são o que parecem”, postou um fã.

“Hahaha, pare de criar drama, isso não é nada”, postou outro.

Alguns acreditam que a culpa foi da mulher por se aproximar demais da cantora, segundo El Tiempo.

No entanto, parece que a mulher estava dentro do prédio que Shakira saiu, o que significa que eles podem ter se conhecido anteriormente, já que ela está do outro lado da barreira policial e não se incomoda muito depois que o cantor a empurra.