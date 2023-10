POLÍCIA CIVIL divulga novo edital de Processo Seletivo

A Polícia Civil do Estado da Bahia (PC-BA) está promovendo um novo processo seletivo para a contratação de 18 profissionais. As oportunidades são destinadas ao Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) e contemplam diferentes cargos e especialidades.

É uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar na área de segurança pública e contribuir para a sociedade.

Cargos e Especialidades Disponíveis

O processo seletivo da PC-BA oferece vagas para os seguintes cargos/especialidades:

Analista Técnico Temporário – Pedagogia Analista Técnico Temporário – Ciências Jurídicas Analista Técnico Temporário – Ciências Contábeis ou Economia Analista Técnico Temporário – Tecnologia da Informação Analista Técnico Temporário – Arquivologia Analista Técnico Temporário – Biblioteconomia Analista Técnico Temporário – Administração de Empresas Analista Técnico Temporário – Secretariado Executivo Psicólogo – Psicologia

É importante ressaltar que algumas vagas são reservadas para candidatos que atendam aos requisitos especificados no edital de abertura.

Requisitos e Remuneração

Para concorrer a uma das vagas, é necessário possuir nível superior na área específica do cargo pretendido. Os candidatos selecionados terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e receberão uma remuneração de acordo com a função exercida.

Para os servidores com nível superior, a remuneração será de R$ 1.480,41, acrescida de uma gratificação de R$ 1.672,89, totalizando R$ 3.153,30. Já no caso dos Psicólogos, o valor da remuneração equivale a R$ 4.117,78.



Além do salário base, todos os profissionais terão direito a um acréscimo por dia útil de trabalho no valor de R$ 12,00, referente ao auxílio refeição, além do vale transporte.

Inscrições e Processo de Seleção

Os interessados em participar do processo seletivo da PC-BA devem realizar a inscrição preenchendo a ficha disponível no site selecao.ba.gov.br. As inscrições estarão abertas no período de 30 de outubro a 8 de novembro de 2023.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular, seguindo os critérios estabelecidos no edital. É importante que os candidatos apresentem todas as informações e experiências relevantes para aumentar suas chances de aprovação.

Validade e Contratação

O processo seletivo terá validade de um ano, a contar da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período. A contratação dos profissionais aprovados terá prazo determinado de até 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez.

É fundamental que os candidatos estejam cientes das responsabilidades e compromissos assumidos ao ingressarem na Polícia Civil da Bahia. A dedicação e o comprometimento são essenciais para o bom desempenho das funções e para o cumprimento dos objetivos da instituição.

Mais Informações

Para obter mais informações sobre o processo seletivo da Polícia Civil da Bahia, acesse o edital de abertura completo disponível no site oficial da instituição.

Aproveite essa oportunidade e faça parte de uma das instituições de segurança pública mais importantes do estado da Bahia. A Polícia Civil está em busca de profissionais qualificados e comprometidos em promover a segurança e a justiça para todos.

Não perca essa chance! Faça sua inscrição e garanta sua participação nesse processo seletivo da PC-BA. Seja parte da equipe que contribui para a construção de uma sociedade mais segura e justa para todos.

A Polícia Civil da Bahia publicou no Diário Oficial do Estado a prorrogação da validade do concurso PC-BA nesta sexta-feira, 20 de novembro de 2023. Com isso, o certame seguirá válido por mais um ano, até o dia 28 de novembro de 2024. Essa prorrogação permite a convocação de novos aprovados, ampliando o efetivo policial e fortalecendo a segurança no estado. Vagas e Salários O concurso PC-BA, realizado em 2022 e organizado pelo IBFC, ofertou um total de mil vagas para os cargos de investigador, escrivão e delegado. A distribuição das vagas ficou da seguinte forma: Investigador: 700 vagas;

Escrivão: 150 vagas;

Escrivão: 150 vagas;

Delegado: 150 vagas. Os salários iniciais dos cargos de investigador e escrivão são de R$4.873,18, enquanto o cargo de delegado possui uma remuneração de R$13.032,44. Esses valores, aliados à estabilidade e aos benefícios da carreira policial, tornam o concurso PC BA ainda mais atrativo para os interessados.