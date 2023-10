Polícia revela novos detalhes sobre a morte de Matthew Perry, as investigações continuam

A morte repentina de Matthew Perry deixou muitos em estado de choque e levou a uma investigação sobre as circunstâncias que envolveram a tragédia. O querido ator, conhecido por seu papel icônico como Chandler Bing no programa de TV de sucesso “Amigos,” morreu de um aparente incidente de afogamento em seu Califórnia casa no sábado.

O Corpo de Bombeiros de Los Angeles recebeu um pedido de socorro que Perada estava em sua banheira de hidromassagem e sem respirar. Quando chegaram, encontraram um homem adulto inconsciente na banheira de hidromassagem independente. Ele tinha 54 anos.

O indivíduo não identificado descoberto Perada submerso na água e agiu rapidamente, trazendo o do ator cabeça acima da água e movendo-o para a borda da banheira de hidromassagem.

Apesar de polícia não revelaram oficialmente a identidade do espectador, os relatórios iniciais indicaram que era o assistente de ator.

O Corpo de Bombeiros confirmou que Perada já estava falecido quando os primeiros socorristas chegaram. Capitão Adam Van Gerpen expressou as condolências do departamento à família e amigos do falecido ator, dizendo: “Lamentamos com familiares e amigos que perdem um ente querido inesperadamente.”

Autópsia e investigação

Informações preliminares revelam que Perry a morte foi resultado de afogamento. No entanto, um autópsia conduzido pelo Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles não forneceu uma causa conclusiva da morte.

O caso está agora pendente Investigação aprofundadanormalmente aguardando resultados toxicológicos, o que pode levar semanas ser processado. Esta abordagem é não é incomum em tais casos.

O Los Angeles Times informou que não houve drogas ilegais encontrado no local. Em vez disso, medicamentos prescritos foram descobertos na residência de Perry.

Esta descoberta é a razão pela qual um relatório toxicológico é necessário antes que o médico legista possa determinar oficialmente a causa e a forma de Perry morte.

Nenhuma suspeita de crime

Capitão da polícia de Los Angeles, Scot Williamsque lidera o Divisão de Homicídios de Rouboafirmou que embora a causa da morte possa permanecer desconhecida por algum tempo, jogo sujo atualmente não há suspeita.

Perada já havia se aberto sobre sua luta contra o vício em álcool e analgésicos prescritos em seu livro de memórias best-seller, “Amigos, amantes e a grande coisa terrível.”