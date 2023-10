Policiais pedem que avistamentos de Pé Grande sejam investigados por cientistas e antropólogos

Os múltiplos supostos avistamentos do Pé Grande deveriam fazer com que cientistas e antropólogos procurassem respostas… assim dizem os policiais do Colorado, após o vídeo agora viral filmado em uma de suas Florestas Nacionais.

Subxerife do condado de San Juan Steve Lowrance diz ao TMZ … cientistas e antropólogos deveriam estar de olho no que foi visto recentemente no Colorado, para que possam determinar de uma vez por todas se a criatura é legítima ou apenas algum cara com uma fursuit.

Só para constar, Lowrance realmente não acredita na lenda do pé grande – acrescentando que mora na área há 35 anos e nunca viu a coisa com seus próprios olhos.

Independentemente disso, ele diz que a aplicação da lei não deveria usar seus recursos para desvendar o mistério cabeludo… principalmente porque o indescritível sasquatch não está em nenhuma lista de vigilância da polícia devido ao seu histórico limpo e tudo mais.

Fomos informados de que o condado de San Juan teve cerca de três avistamentos de pés-grandes ao longo dos anos, mas nenhum crime foi cometido – nenhum relato de pessoa desaparecida ligada à suposta fera e ninguém comido vivo por ela… que eles saibam, pelo menos.

O subxerife sabe que pode haver gente por aí que se fantasiaria de pé grande para cometer crimes, mas também não está muito preocupado com esse cenário.



Instagram / @ bt92.travels

Conforme informamos, o vídeo mostra o que os crentes afirmam ser a criatura caminhando pela Floresta Nacional de San Juan – o clipe foi capturado por um passageiro de um trem, que viu o suposto sasquatch tentando se misturar ao ambiente.



