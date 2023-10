Por dentro da fortuna de Taylor Swift: em que a cantora investiu seu dinheiro e quantas mansões ela possui?

Anão tenho apenas 33 anos, Taylor Swift tornou-se bilionária, graças à sua carreira musical de grande sucesso e investimentos financeiros inteligentes.

Nos últimos quatro anos, ela supostamente ganhou US$ 400 milhões com vendas de música e cerca de US$ 370 milhões com ingressos e mercadorias. Somente a Eras Tour nos EUA arrecadou US$ 700 milhões em vendas de ingressos.

Investimentos da Swift

A análise financeira da Bloomberg sugere que Tayloro patrimônio líquido é de pelo menos 890 milhões. Ela fez investimentos inteligentes, incluindo um portfólio de propriedades impressionante, começando com um condomínio à beira-mar em 2009.

Ela possui várias casas em Nova York, incluindo uma luxuosa cobertura de 10 quartos e uma mansão histórica em Beverly Hills. Taylor até investiu em jatos particulares, incluindo um Gulfstream de 40 milhões de dólares, e uma notável coleção de carros.

Ela também é conhecida por possuir três gatos com pedigree de alto valor, um dos quais, Olivia Benson, foi estimado em US$ 97 milhões devido à sua popularidade no Instagram e aparições em Taylorvídeos musicais de.

TaylorA decisão de regravar seu catálogo de álbuns anteriores, depois que os direitos foram vendidos sem sua permissão, contribuiu significativamente para sua riqueza, ganhando centenas de milhões e levando ao sucesso de sete álbuns no topo das paradas desde 2019.

Além disso, seu projeto recente, “The Eras Tour Film”, liderou as bilheterias do Reino Unido, arrecadando mais de 76 milhões em todo o mundo no fim de semana de estreia.

RápidoA perspicácia financeira e o sucesso contínuo de Paula solidificaram seu status como uma das bilionárias mais jovens dos Estados Unidos.