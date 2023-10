Por que ainda temos horário de verão nos EUA?

Horário de verão é quando os relógios avançam ou atrasam uma hora na Primavera e no Outono, dando aos cidadãos 60 minutos extra nos seus dias, acordando ou deitando-se um pouco mais cedo ou mais tarde do que o habitual.

Eles existem nos EUA desde 1919 e se tornaram mais comuns na década de 1990, mas enfrentam oposição de quase 30 estados.

Teve um valor histórico particular para os agricultores, que ganharam uma hora extra para cultivar e colher colheitas que beneficiaram a comunidade em geral e as nações/reinos.

Nos Estados Unidos, tem sido utilizado para eliminar a dependência do petróleo e da energia, deslocando os tempos para quando o sol nasce e há mais luz visível.

Horário de verão terminará no dia 5 de novembro, no primeiro domingo do mês, às 2h.

Uma história do horário de verão nos EUA

Foi introduzido pelo Congresso durante a Primeira Guerra Mundial para maximizar a produção industrial antes, de acordo com a Universidade do Colorado Boulder, de ser revogado em 1919, no final do conflito de quatro anos.

Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial contra as potências do Eixo após o bombardeio japonês de Pearl Harbor, o Congresso reintroduziu o horário de verão em 1942 e permaneceu até 1966, quando se tornou permanente pela Lei do Tempo Uniforme.

Em 1973, os EUA tentaram observar a tradição durante todo o ano, pois havia uma crise energética na altura, mas rapidamente se revelou impopular, pois os pais americanos tinham de mandar os seus filhos para a escola durante a noite e temiam um aumento de acidentes devido devido à pouca visibilidade.

Em 1974, Gerald Ford, o então presidente, assinou um projeto de lei que reintroduziu o horário padrão por quatro meses e é assim que permanece, apesar da oposição contínua até hoje.

Oposição atual

Neste momento, 29 estados como a Florida, a Geórgia, o Alabama e o Colorado opõem-se ao sistema actual, com esses quatro em particular a promulgarem legislação e resoluções em 2022 para o alterar.

Kentucky e Mississippi também aprovaram legislação, a Califórnia quer uma mudança e Massachusetts está atualmente investigando os prós e os contras de uma mudança potencial.

Dos 29, a maioria está paralisada na fase legislativa estadual e muitos não foram aprovados. Oklahoma encaminhou o assunto à Câmara dos Representantes depois de obter a aprovação do estado, embora atualmente não haja nenhuma ação, o mesmo com o Texas.