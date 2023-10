Por que algumas crianças carregam baldes azuis de Halloween enquanto fazem doces ou travessuras?

dia das Bruxas os baldes são tradicionalmente laranja ou pretos, mas algumas crianças em 2023 foram vistas fazendo doces ou travessuras com um azul, levando os pais a se perguntarem se há um significado secreto por trás da cor.

As crianças carregando um balde azul de Halloween, possivelmente em forma de abóbora, provavelmente estão no transtorno do espectro do autismo (TEA). O movimento remonta a alguns anos e continua ganhando força.

A assustadora decoração da casa de Halloween de Kim Kardashian é assustadora

É uma forma de ajudar outras crianças e pais a entender por que aqueles que carregam um balde azul podem ter certos comportamentos na noite de Halloween.

Não dizer “travessuras ou travessuras” ou “por favor” e “obrigado”, devido a certos problemas com comunicação e interações sociais, são apenas dois exemplos.

Origem do balde azul de Halloween

Como e onde começou o balde azul de Halloween para a conscientização sobre o autismo?

O balde azul de Halloween se tornou uma espécie de símbolo não oficial para a conscientização sobre o autismo desde uma postagem viral em 2018.

A mídia social ajudou a tendência a continuar a crescer, tornando a experiência de doces ou travessuras muito mais agradável para crianças com autismo.