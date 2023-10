Muitas pessoas ainda se perguntam por que cada família recebe um valor diferente no Bolsa Família e quais são os critérios para haver tantas variáveis. Afinal, por que tem família que recebe mais de R$ 1000 por mês, enquanto outras permanecem recebendo R$ 600?

Por mais que, à primeira vista, esse questionamento possa fazer o programa parecer injusto, sugerimos que você acompanhe este texto para entender melhor esses aspectos e, assim, tirar as suas dúvidas. Continue lendo e saiba mais!

Por que cada família recebe um valor diferente no Bolsa Família?

A resposta a essa pergunta é relativamente simples: o Bolsa Família é um programa social que tem como objetivo oferecer uma renda mensal que possibilite mais qualidade de vida e dignidade às famílias brasileiras.

Para isso acontecer verdadeiramente, é muito importante que existam os pagamentos variáveis, que são adaptados de acordo com a configuração familiar de cada um dos beneficiários.

Por exemplo, imagine como seria se uma família de 10 pessoas recebesse, mensalmente, o mesmo pagamento que o de uma família de duas pessoas? Na prática, com certeza a família menor teria muito mais subsídios financeiros.

Outro cenário que pode nos ajudar a refletir é o seguinte: será que existem necessidades financeiras diferentes em uma família com crianças pequenas e outras com apenas adultos? Pois é, com certeza haverá diferenças.

Por conta desses fatores, o Governo Federal criou os valores variáveis dentro do Bolsa Família. Dessa maneira, cada configuração familiar receberá um valor mensal de acordo com as suas características.

A única coisa que se mantém igual, para todas as famílias, é o pagamento mínimo de R$ 600. Isto é, se considerando as variáveis do programa, alguma família fosse ficar com menos de R$ 600 por mês, o valor é arredondado para que esse pagamento mínimo se aplique.



Você também pode gostar:

Em contrapartida, se os cálculos das variáveis fazem a família receber mais de R$ 600 por mês, ela poderá receber esse valor a mais, dessa maneira, sem problema algum.

Por conta de todos esses fatores que cada família recebe um valor diferente no Bolsa Família, pois cada uma possui necessidades específicas que precisam ser supridas. No tópico seguinte, vamos explicar a você, com mais detalhes, quais são todos esses pagamentos variáveis. Continue lendo!

Entenda os valores variáveis do Bolsa Família

Como vimos, cada família recebe um valor diferente no Bolsa Família por conta da sua configuração familiar, que proporciona alterações nos pagamentos mensais. No quadro abaixo, você poderá entender tudo o que é levado em conta na hora de calcular.

Variável Valor pago mensalmente Por membro da família R$ 142 Gestante R$ 50 Lactante R$ 50 Crianças de até 6 anos R$ 150 Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos R$ 50

Para saber quanto a sua família pode receber por mês, basta fazer as contas considerando o quadro acima. Apenas lembre-se que o pagamento por pessoa de R$ 142 se aplica a famílias mais numerosas, se a quantidade de membros da sua família faz com que a soma não chegue a R$ 600, o seu Bolsa Família será arredondado para R$ 600 sem problema algum, ok?

Além do mais, em caso de dúvidas, procure o CRAS para esclarecer tudo.