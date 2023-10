Por que Chauncey ‘CJ’ Gardner-Johnson está mudando de nome mais uma vez?

Leões de Detroit segurança Chauncey “CJ” Gardner Johnson anunciou via Instagram Stories na sexta-feira que está mudando legalmente seu nome para Ceedy Duceembora não seja a primeira vez que NFL defensor tentou renomear-se.

Gardner-Johnson, 25 anos, adicionou “Johnson” ao seu nome legal (Imagem: Getty Images)Chauncey Gardner Jr..) enquanto jogava pelo Jacarés da Flórida em dezembro de 2017 para homenagear Brian Johnson, o padrasto do segurança. Há três anos, porém, “CJ” estava pronto para um novo apelido.

Enquanto jogava pelo Santos de Nova Orleans em 2020, Chauncey Jr.CJ) anunciou que estava mudando seu nome para Ceedy Duce, mas aparentemente não pegou.

Ele agora está dando outra chance ao novo nome e até afirmou que os documentos judiciais estão a caminho. Chauncey está atualmente em RI.

Ceedy Duce abrindo seu próprio caminho

Gardner-Johnson, ou Duce, desta vez não deu nenhuma explicação sobre por que deseja mudar de nome.

Há três anos, porém, quando tentou fazê-lo em Nova Orleans, Duce entrou em mais detalhes sobre sua decisão.

“Ceedy Duce. Chega de Chauncey ou CJ Gardner-Johnson”, escreveu ele na época. “É hora de abrir um caminho para mim mesmo, imagine que não quero mais pensamentos de julgamento sobre mim porque você realmente não me conhece, até que me entenda como uma pessoa com quem não falarei a menos que fale.”