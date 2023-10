Por que eles estão escondendo isso? Maluma e sua namorada estão esperando um ‘bebê’ e já há uma pista

Tele está começando Malumao relacionamento com Susana Gomezum arquiteto colombiano da mesma idade e fora da esfera das celebridades, veio à tona em 2021.

Recentemente tem-se falado de uma possível separação ou mesmo casamento, com os últimos rumores afirmando que o casal está esperando um filho.

John Louis Londres Árias, nome verdadeiro da cantora colombiana, teve um ano inesquecível. Além de alguns momentos muito públicos, lançou seu álbum ‘Don Juan’ e deu muito o que falar em termos de seus shows e performances.

Parece que parte do seu crescimento envolveu o estabelecimento de uma relação sólida com a companheira, por isso se fala em casamento e na possível chegada do primeiro filho. Mas antes que ele ou a namorada anunciem, a notícia já veio da Espanha.

Maluma será pai em 2024

No recente podcast ‘Mamarazzis’ com Laura Fa e Lorena Vázquez para El peridico de Barcelona, ​​surgiram notícias de uma grande mudança na vida de Maluma.

“Maluma vai ser pai em 2024, sua companheira Susana Gomez está grávida, já dá para notar a barriga dela”, disse Fá. “Eles estão mantendo um perfil muito discreto porque é algo que queriam manter em segredo e não vazar para a imprensa”.

Depois, os dois membros revelaram que tentaram contactar Maluma, Susana e a comitiva do casal, mas não conseguiram obter resposta. Laura Fa a própria indicou que a notícia vem de alguém próximo da cantora e por isso se sentiu confiante em contar ao público.

“A informação chega até nós de alguém muito próximo, principalmente dele. E eles estão tomando o cuidado de publicá-la ou torná-la pública quando a gravidez estiver mais avançada”, disse ela.

Há um ‘bebê’ Maluma a caminho

“Estamos confiantes que a informação é boa, pela quantidade de mensagens que recebemos”, acrescentou Vázquez. “Ambos estão muito animados.”

Isto acontece poucos dias depois de a mídia e os jornalistas especularem que eles iriam se casar ou já haviam se casado, tudo por causa de uma foto em que Susana Gomeza mão pode ser vista com um anel.

Gómez pareceu abordar isso em um TikTok alguns dias depois, embora a conversa sobre bebês provavelmente continue no futuro próximo.