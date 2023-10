Por que Israel e a Palestina estão em guerra? O que é o Hamas e quais são as razões do conflito?

EUAs milícias de Israel e de Gaza entraram em conflito armado após o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel na noite de sexta-feira.

Uma incursão em território israelita desencadeou a última onda de um conflito que já dura há gerações e não parece estar mais próximo de uma resolução pacífica.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tem estado sob pressão significativa na sua posição nos últimos meses, mas agora embarcou numa campanha militar em resposta à Hamas‘ atos assassinos na sexta-feira.

“Estamos em guerra”, diz primeiro-ministro israelense Benjamim Netanyahu confirmado.

O grupo islâmico Hamas matou mais de 100 pessoas nas primeiras horas da manhã de sábado, embora muitas mais estejam desaparecidas e desaparecidas.

Por que estourou a guerra entre Palestina e Israel?

Mohammed Deiflíder do braço armado do Hamas, defendeu os ataques mortíferos com milhares de mísseis e homens armados no terreno, destacando a ofensiva como uma resposta necessária aos “crimes da ocupação e da infiltração das mesquitas de Jerusalém, local habitual de tensões.

Além da deterioração das condições dos prisioneiros palestinos; estes factos, disse ele, foram as motivações por detrás desta acção sem precedentes.

Apelidada de “Inundação de Al Aqsa”, em referência à mesquita que representa simbolicamente todo o complexo, Deif alertou que a magnitude da operação vai além das percepções de Israel.

O ataque foi condenado por líderes mundiais, liderados pelo presidente dos EUA Joe Biden.

O que é o Hamas? Significado e história

Hamas, cujo nome em árabe significa “agitação”. é definido como um Movimento de Resistência Islâmica baseado numa organização política e militar palestiniana, fundada em 1987 durante a Primeira Intifada, uma revolta contra a ocupação israelita em Gaza e na Cisjordânia.

HamasA ideologia baseia-se no Islão político, combinando elementos políticos e religiosos.

A sua plataforma inclui a resistência armada contra a ocupação israelita e a recusa em reconhecer Israel como um Estado legítimo.

Hamas defende a criação de um Estado palestino em todas as terras da Palestina, incluindo Israel.

Os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão e Israel classificam este grupo como uma organização terroristauma vez que os seus membros têm estado ligados a numerosos ataques em território israelita.