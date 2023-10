Por que não recebo Auxílio Gás? Entenda as regras do programa

O Auxílio Gás é um programa social que visa beneficiar famílias de baixa renda com um valor mensal para a compra de botijões de gás.

O programa é uma iniciativa do Governo Federal que objetiva proteger as famílias mais carentes contra os constantes aumentos. Assim, garante o acesso a um serviço essencial para a alimentação e a saúde das famílias mais vulneráveis.

Para receber o benefício é necessário se enquadrar nas regras do programa. No entanto, muitas pessoas ainda se encontram na fila de espera e se perguntam: “por que ainda não recebo o Auxílio Gás?”.

A seguir, entenda como funciona o programa e o motivo da grande fila de espera para receber as parcelas.

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

As pessoas que desejam receber o Auxílio Gás precisam se enquadrar na regras para elegibilidade. Assim, confira todas as exigências:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 660,00 em 2023);

Ter renda familiar total de até 3 salários mínimos (R$ 3.960).

Vale ressaltar que as pessoas que participam de outros programas assistenciais do Governo Federal, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), também poderão receber o Auxílio Gás.



Me enquadro nas regras e ainda não recebo o Auxílio Gás, o que fazer?

Como dito anteriormente, as pessoas que participam do Bolsa Família e recebem o BPC também podem participar do Auxílio Gás. No entanto, o Bolsa Família, por exemplo, atende mais de 20 milhões de pessoas, enquanto o Auxílio Gás, cerca de 5 milhões.

O motivo dessa diferença se dá por conta do orçamento da União. Dessa forma, o programa não consegue atingir a todos que têm direito ao benefício. Por isso, o Governo Federal criou uma lista de prioridades, que define quem terá direito a ingressar no programa primeiro. Confira:

Famílias que tenham mulheres vítimas de violência doméstica que possuam medidas protetivas de urgência, com prioridade; Famílias inscritas no CadÚnico com registro atualizado no último ano; Famílias com menor renda per capita; Famílias com maior quantidade de membros; Famílias que recebem o Bolsa Família.

Valor do Auxílio Gás em outubro

O valor do Auxílio Gás varia a cada parcela, pois leva em conta o valor médio do preço do GLP de 13Kg medido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) nos seis meses que antecedem os pagamentos. Em agosto, o valor do benefício foi de R$108,00.

Porém, após nova divulgação da média nacional pela ANP, houve a definição do valor dos repasses de outubro, que se fixou em R$ 100. Sendo assim, este será o valor que os beneficiários vão receber neste mês.

Calendário de pagamentos

O Auxílio Gás é pago em meses alternados, seguindo o mesmo calendário do Bolsa Família. O calendário é definido de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do programa. Veja abaixo as datas de pagamento do Auxílio Gás para outubro de 2023:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Os beneficiários podem acessar o pagamento por meio do aplicativo Caixa Tem. Assim, podem realizar Pix, transferências bancárias, pagamento de boletos, bem como diversos outros serviços da Caixa Econômica Federal.

Além disso, a Caixa também disponibiliza os seus canais de atendimento para o saque do benefício em dinheiro:

Caixas eletrônicos;

Agências;

Lotéricas;

Correspondentes Caixa Aqui.

Por fim, é importante lembrar que os inscritos podem fazer o saque nos caixas eletrônicos com o cartão do Bolsa Família. Ademais, também está disponível a opção de saque sem cartão. Para isso, basta gera o código pelo app Caixa Tem, escolher a opção saque sem cartão no caixa eletrônico e seguir as orientações da tela.