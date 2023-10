Por que o Lakers at Warriors repetiu 0,6 segundos do primeiro tempo antes do início do terceiro quarto?

Los Angeles Lakers guarda D’Angelo Russell fez uma campainha de 3 pontos para encerrar a primeira metade do jogo de pré-temporada de sábado à noite em Guerreiros do Golden Statemas os dirigentes acenaram e ambas as equipes seguiram para os vestiários do Chase Center.

Os árbitros atrasaram o início do terceiro quarto e anunciaram que iriam repetir os 0,6 segundos finais do primeiro tempo. As autoridades aparentemente revisaram a filmagem no intervalo e perceberam que ainda restava um pouco de tempo para jogar o segundo quadro.

LeBron James reage após se tornar o jogador mais velho da NBARoberto Ortega

Mesmo assim, eles não contaram a buzina de 3 pontos de Russell, deixando jogadores e torcedores do Lakers confusos.

Nada mudou depois que os 0,6 segundos foram repetidos e até mesmo os locutores da transmissão mencionaram o quão fútil o movimento resultou.

D’Angelo Russell, Anthony Davis terminou a noite

Russell, de 27 anos, não voltou à quadra no segundo tempo e encerrou a disputa com 15 pontos em 16 minutos de jogo.

Antonio Davis marcou 15 pontos em 13 minutos. Ele também não voltou a jogar no segundo tempo.

Lebron Jamesque hoje é o jogador mais velho da liga, não disputou a primeira partida de pré-temporada do time.