Por que Rob Gronkowski criticou a comemoração dos Patriots após a vitória contra o Bills?

Fvermes Patriotas da Nova Inglaterra superstar e quatro vezes campeão do Super Bowl, Rob Gronkowskinão ficou impressionado com as comemorações do time após a vitória sobre o Notas de búfalo último domingo. Os Patriots venceram o jogo por 29 a 25, com o quarterback novato Mac Jones liderando um touchdown vencedor para melhorar seu recorde para 2-5. No entanto, as comemorações da equipe em campo irritaram Gronkowski.

Em uma aparição em “Acima e Adams”, Gronkowski chamou as comemorações de “ridículas” e “exageradas”. Ele chegou a dizer que o time comemorou mais por esta vitória do que por seu Super arcoeu vitórias. “Essa foi uma das comemorações mais absurdas. Tipo, eu pensei, uau, eles ganharam um jogo e enlouqueceram como se estivessem agindo como se nunca tivessem estado lá antes”, disse ele.

Gronkowski’A reação das celebrações foi bem recebida por muitos. Alguns podem argumentar que sua reação é uma mentalidade da velha escola, mas Gronk é conhecido por se divertir apenas quando é merecido. Ele acredita que as comemorações dos Patriots foram desnecessárias e um sinal de como as expectativas caíram.

“Se você acha que comemorar a melhoria para 2-5 é digno de comemoração, então você provavelmente é o tipo de homem que eu não gostaria de ver em um tiroteio, sua namorada provavelmente anseia por mais e você tem uma mentalidade de perdedor. ,” ele disse.

Ele espera uma mentalidade de alto nível

Os comentários de Gronkowski destacam as grandes expectativas que surgem ao jogar pelos Patriots. Sob o comando do lendário treinador Bill Belichick, o time ganhou seis Super Bowls na história da franquia. No entanto, esta temporada tem sido difícil para os Patriots e seu histórico reflete isso. A reação de Gronkowski mostra que ele ainda mantém o padrão elevado da equipe e espera que eles ajam de acordo.

A reação de Gronkowski às comemorações dos Patriots após a vitória contra os Bills foi de decepção. Ele acredita que a equipe comemorou demais por uma vitória que não foi significativa o suficiente para justificar tais reações.