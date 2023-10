Por que SEXTA-FEIRA 13? Dia do Azar? Saiba Detalhes

Vamos descobrir o que está por trás de uma das maiores superstições do mundo ocidental, a Sexta-feira 13. De onde vem o medo desta data? Por que ela é considerada um dia de azar? Vamos desvendar os mistérios, explorar as lendas e entender o que a ciência tem a dizer sobre isso.

Sexta-feira 13: Um dia de azar?

O Medo da Sexta-feira 13

A Sexta-feira 13 é cercada de superstições e associações negativas. Muitas pessoas evitam fazer certas coisas neste dia, como passar embaixo de escadas, quebrar espelhos ou cruzar o caminho de um gato preto. Mas, de onde vem esse medo?

Acredita-se que esta superstição tenha origens religiosas e culturais, sendo alimentada por lendas e mitos ao longo da história. No entanto, a origem exata do medo da Sexta-feira 13 é desconhecida.

Superstições e Mitos

Existem várias superstições associadas à Sexta-feira 13. Algumas pessoas acreditam que é um dia de azar e evitam realizar certas atividades, como viajar ou começar um novo projeto. Outros acreditam que coisas ruins acontecem com mais frequência neste dia.

Origens da Superstição

Apesar de não haver uma explicação definitiva para o medo da Sexta-feira 13, existem várias teorias que tentam explicar sua origem.



Sexta-feira 13 e o Cristianismo

Uma das teorias mais populares é que a superstição tem suas raízes no Cristianismo. Na Última Ceia, Jesus reuniu-se com seus 12 discípulos, totalizando 13 pessoas à mesa. Judas, que traiu Jesus, é considerado o 13º convidado. Jesus foi crucificado na sexta-feira, daí a associação negativa com a sexta-feira 13.

Sexta-feira 13 e a Mitologia Nórdica

Na mitologia nórdica, há uma história de um banquete em que o deus Odin convidou 12 divindades. Loki, o deus da trapaça e do fogo, não foi convidado e provocou uma confusão que resultou na morte de um dos convidados. Isso teria dado origem à crença de que um encontro com 13 pessoas sempre termina mal.

Sexta-feira 13 na História

Sexta-feira 13 e os Templários

Outra teoria sugere que a superstição da Sexta-feira 13 tem suas raízes na história da França. No dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, o rei Felipe IV da França ordenou a prisão de todos os Cavaleiros Templários, uma poderosa ordem religiosa e militar. Muitos foram torturados e executados, o que teria dado à data uma associação negativa.

Sexta-feira 13 na Cultura Pop

Sexta-feira 13 na Literatura e no Cinema

A superstição da Sexta-feira 13 foi popularizada no século 20 por meio da literatura e do cinema. O livro “Friday, the Thirteenth”, de Thomas Lawson, conta a história de um corretor de ações que escolhe a sexta-feira 13 para causar o caos no mercado financeiro.

O dia também foi imortalizado na série de filmes de terror “Sexta-feira 13”, que apresenta o personagem Jason Voorhees, um assassino que aterroriza os acampantes do fictício acampamento Crystal Lake.

Como evitamos o azar na Sexta-feira 13?

Para as pessoas supersticiosas que querem evitar o azar na Sexta-feira 13, existem algumas “mandingas” que podem ser feitas, como:

Descer da cama com o pé direito;

Bater três vezes na madeira;

Não servir refeição para treze pessoas;

Levar no bolso ou na bolsa um galho de arruda ou um pouco de sal grosso.

Sexta-feira 13: Entenda o significado do número

A Sexta-feira 13 é um dia que provoca sentimentos mistos em muitas pessoas. Enquanto uns enxergam como um dia de azar, outros veem como um momento de sorte e transformação. Na verdade, a realidade é que o número 13 carrega um significado muito mais profundo e complexo.

Número 13 e a Numerologia

A numerologia, campo de estudo que relaciona números a eventos e comportamentos, oferece uma visão diferente sobre o número 13. Longe de ser um sinal de má sorte, o número 13 é visto como um símbolo de recomeços e transformações.

Juliana Viveiros, espiritualista e estudiosa da numerologia, explica: “Na numerologia, o número 13 não é associado à má sorte ou sorte, mas sim, a oportunidades de recomeço. Ele está ligado a um sistema organizado de início e fim de ciclos, representando força, determinação, fé e mudanças benéficas.”

Número 13 na Numerologia

O número 13 é composto pelos números 1 e 3. O número 1 é associado à coragem, iniciativa, sabedoria e disposição. Já o número 3, comumente está ligado à autoconfiança, otimismo e liberdade. Quando somamos 1 e 3, temos o número 4, que representa estabilidade, regras e ausência de riscos.

O Dilema do Número 13

O número 13, portanto, representa um dilema. É uma combinação de características opostas – coragem e estabilidade, iniciativa e seguir regras, sabedoria e ausência de riscos. Para a numerologia, o número 13 é um símbolo de pessoas que conseguem lidar com esses extremos, utilizando comunicação e determinação para unir o conflito e sabendo quando descartar as regras sem perder a originalidade e sabedoria.

A Fobia da Sexta-feira 13

A sexta-feira 13 é temida por muitos devido à associação do número 13 com o final ou início de várias situações. O número 13 indica evolução e destino, podendo significar tanto alegria quanto sofrimento. Qualquer esforço para mudar o destino será anulado. É, portanto, considerado um número rebelde, aquele que mesmo não querendo ou sabendo que não é certo, foge de todas as regras.

A Carta 13 do Tarot de Marselha: A Morte

A carta 13 do Tarot de Marselha, A Morte, tem seu significado muito relacionado com o número 13. Ela sugere transformações, renovação e transmutação. Mas, não significa literalmente algum acontecimento ou mudança negativa. Pode se conectar também a situações e fatos positivos, como um casamento, nascimento de uma criança, mudanças diversas.