Por que Taylor Swift não pôde morar com Travis Kelce em sua antiga mansão?

Dapesar de namorar por apenas algumas semanas, Taylor Swift e Travis Kelce já parece totalmente apaixonado. Os dois foram vistos curtindo a companhia um do outro em diversas ocasiões e rapidamente se tornaram um dos os casais mais populares do planeta. Mais recentemente, eles foram vistos de mãos dadas nas românticas ruas de Nova York, depois de passarem algum tempo juntos na casa de Taylor.

As coisas estão acontecendo rapidamente e Kelce tomou uma atitude ousada no início desta semana, depois de comprar um nova mansão de US$ 6 milhões com uma cachoeira, piscina e campo de minigolfe em nome do amor.

Houve um muita especulação sobre por que Travis decidiu desembolsar uma quantia tão grande em uma nova casamas uma das teorias mais populares é que ele sentiu que sua residência atual não atendia às necessidades de Swift e de seu novo relacionamento de alto nível.

Travis Kelce revela como se sente quando sai com Taylor Swift

Aparentemente, o A estrela do Chiefs acreditava que era muito acessível ao público- e mais importante, paparazzi- e, portanto, não ofereceu privacidade suficiente para ele e sua ‘outra metade’.

Kelce comprou sua propriedade atual, localizada na luxuosa comunidade de Briarcliff West, por 995.000 dólares em 2019. O impressionante pedaço de imóvel, que abrange mais de 10.000 pés quadrados, tem cinco banheiros, sete quartos, piscina, academia e muito mais. É uma propriedade bastante impressionante, mas no final das contas não atendeu às necessidades dele e de Taylor.

Kelce e Swift foram bombardeados pela imprensa desde que a notícia de seu relacionamento se tornou pública, e não é nenhuma surpresa que eles estejam procurando um lugar onde possam relaxar longe dos holofotes.