Português no Enem: O que é textualidade?

A textualidade é uma propriedade fundamental de qualquer texto escrito ou falado. Ela se relaciona com a forma como as palavras e frases são organizadas em uma sequência lógica e significativa, criando um todo coerente e compreensível.

Em outras palavras, a textualidade é o que torna um texto um texto, em oposição a um amontoado aleatório de palavras. Nesse sentido, esse conhecimento sobre a textualidade e seus elementos é fundamental para mandar bem em provas como as do Enem, que exigem muita leitura e intepretação de texto, além da elaboração de uma redação.

Ao analisar ou produzir textos, é essencial compreender os elementos que contribuem para a textualidade, uma vez que eles desempenham um papel crucial na comunicação eficaz e na interpretação de mensagens.

Os principais componentes da textualidade incluem a coesão, a coerência, a intencionalidade, a aceitabilidade, a informatividade, a situacionalidade e a intertextualidade, que iremos explorar a seguir. Confira!

Coesão Textual

A coesão textual diz respeito à forma como as palavras e frases estão conectadas no texto. Para escrever um texto coeso, é necessário usar diversos elementos como conectivos (como “portanto,” “além disso” e “por outro lado”), pronomes que se referem a termos anteriores (como “ele” em referência a uma pessoa mencionada anteriormente) e a repetição de palavras-chave.

A coesão contribui para a fluidez do texto, tornando-o mais fácil de ler e mais interessante para o leitor. Por isso, esse é um aspecto avaliado na prova de redação do Enem.

Coerência Textual

A coerência textual está relacionada à lógica e à consistência do texto como um todo. Ela se refere à clareza das relações entre as ideias e informações apresentadas no texto.

Um texto coerente é aquele em que as partes se encaixam de maneira lógica e fazem sentido dentro do contexto. Para alcançar a coerência, o falante/escritor precisa apresentar as ideias de forma organizada, de maneira ordenada, havendo uma conexão lógica entre elas.

Intencionalidade Textual

A intencionalidade textual envolve a capacidade do autor de transmitir uma mensagem específica por meio do texto. Um texto bem-sucedido é aquele em que o autor comunica claramente suas intenções e objetivos aos leitores ou ouvintes. A intencionalidade está relacionada à escolha de palavras, estruturação de frases e organização de ideias de forma a atingir o propósito comunicativo desejado.

Aceitabilidade Textual

A aceitabilidade diz respeito à adequação do texto ao seu público-alvo e ao contexto em que será utilizado. Um texto é considerado aceitável quando atende às expectativas e normas da comunidade de leitores ou ouvintes para os quais foi produzido. Isso envolve o uso adequado da linguagem, estilo e registro de acordo com a situação comunicativa.

Informatividade Textual

Refere-se à quantidade e à relevância das informações apresentadas no texto. Um texto informativo fornece informações suficientes e relevantes para que os leitores ou ouvintes compreendam o assunto abordado. A informatividade está relacionada à clareza na apresentação de conceitos, fatos e argumentos.

Situacionalidade Textual

A situacionalidade se relaciona ao contexto de produção e compreensão do texto. Ela reconhece que a interpretação de um texto pode ser influenciada pelo ambiente, pelos conhecimentos prévios do leitor ou ouvinte e pelas circunstâncias específicas em que a comunicação ocorre.

Nesse sentido, a situacionalidade implica que o significado de um texto pode variar dependendo do contexto.

Intertextualidade

É a relação que um texto estabelece com outros textos, sejam eles literários, culturais, históricos ou mesmo outros textos contemporâneos. Ela reconhece que os textos não existem isoladamente, mas estão inseridos em um contexto mais amplo de influências e referências. A intertextualidade pode manifestar-se por meio de citações, alusões, paródias e outras formas de diálogo intertextual.

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com as regras da ABNT; saiba mais.





Fonte: Notícias Concursos