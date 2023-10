Possíveis restos humanos encontrados nos destroços de Titã

Ta tragédia do ‘Titã‘ no último dia 18 de junho, o submersível que visitou os destroços do Titânico com cinco pessoas dentro, parece estar gradualmente ficando mais claro.

Desde que a Guarda Costeira dos EUA encontrou os destroços do submersível no início de outubro, está a ser investigado se os destroços poderiam conter restos humanos.

Os engenheiros do Conselho de Investigação da Marinha recuperaram e moveram os destroços em 4 de outubro, para que os investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA e do Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá pudessem iniciar uma investigação conjunta.

“Outros restos humanos suspeitos foram cuidadosamente recuperados dos destroços de Titã e transportados para análise por profissionais médicos dos EUA”, disse o comunicado. guarda Costeira disse em um comunicado.

Qual é o status da investigação?

A tragédia de Titã permanece um mistério, com poucos detalhes sobre como aconteceu.

De acordo com uma análise de José Luís Martinsengenheiro e especialista em submarinos, sugere-se que os cinco tripulantes possivelmente estavam cientes do que estava por vir 48 segundos antes de o navio implodir.

Segundo informações do NIUS Diario, especula-se que as cinco pessoas a bordo poderiam ter tido conhecimento do que estava para acontecer entre 48 e 71 segundos antes do trágico acontecimento.

É ainda referido que, durante a descida final, perderam o equilíbrio e possivelmente um deles poderá ter caído em cima dos outros.

De acordo com José Luís MartinsDe acordo com a análise do ‘Titan’, o ‘Titan’ sofreu uma queda vertical sem controle por pelo menos 900 metros.

Seu estudo é baseado em cálculos que consideram diversos parâmetros como peso do submersível, empuxo, velocidade, massa, aceleração e coeficiente de atrito da água contra um objeto em queda.