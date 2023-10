Perder CNH só com uma multa não só é possível, como também é mais comum do que se pensa. Na verdade, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina um limite de pontos na habilitação.

Por isso, existem algumas infrações que são suspensivas automaticamente, isto é, que geram mais pontos do que o permitido.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Posso perder CNH só com uma multa?

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um documento de extrema importância para os condutores brasileiros. Ela atesta a capacidade de um indivíduo de dirigir veículos automotores, garantindo que ele está apto para circular nas estradas do país. Porém, muitos motoristas ficam apreensivos com a possibilidade de perder sua CNH devido a uma única multa de trânsito.

Isso acontece porque, como já mencionado, o CTB classifica as multas e punições de trânsito em vários níveis. Sendo assim, caso o condutor cometa uma infração gravíssima com fatores multiplicativos, poderá sim perder a habilitação com uma única multa.

Classificação das infrações de trânsito

Primeiramente, antes de entender as consequências que uma única multa gravíssima pode causar, é essencial compreender como o CTB classifica as infrações de trânsito.

De acordo com o órgão legislativo, as infrações se categorizam segundo seu potencial ofensivo em 4 grupos:

Leves;

Médias;

Graves e;

Gravíssimas.

Veja quais as multas que podem levar a perda da CNH

Conforme mencionado, existem casos em que uma única multa pode levar à suspensão imediata da CNH. Isso ocorre devido às chamadas “infrações auto suspensivas”.

Além disso, o documento ainda pode ficar suspenso se o condutor ultrapassar o limite de pontos previstos pelo CTB. Dessa maneira, confira abaixo algumas dessas infrações:

Dirigir sob influência de álcool

Essa infração é uma das mais graves no trânsito. Além da multa significativa, o CTB prevê um fator multiplicador que amplifica a audiência.

Sendo assim, dirigir sob influência de álcool resulta na suspensão da habilitação por 1 ano.

Recusar o teste do bafômetro

Além disso, recusar-se a fazer o teste do bafômetro, mesmo sem sopro positivo, também é tratado da mesma forma que dirigir sob influência de álcool.

Dessa forma, o condutor receberá uma multa substancial e terá sua habilitação suspensa por 1 ano.

Dirigir ameaçando pedestres ou outros veículos

Essa infração é grave e pode levar à suspensão da CNH por um período que varia de 2 a 8 meses. Ademais, a multa é específica, e a deliberação não envolve acumulação de pontos.

Disputar corrida em via pública

Envolvimento em corridas de rua é uma conduta perigosa que resulta em multa significativa e suspensão da habilitação entre 2 e 8 meses.

Além disso, aplica-se o fator multiplicador para aumentar o valor da multa, dependendo do caso.

Promover rachas

O ato de promover rachas também resulta em multa e suspensão da CNH entre 2 e 8 meses, com a aplicação de um fator multiplicador.

Envolvimento em acidente com fuga das vítimas

Aqueles que se envolvem em acidentes e deixam de prestar socorro às vítimas recebem multa. Em seguida, têm a CNH suspensa de 2 a 8 meses.

Transitar com velocidade superior a 50% do máximo permitido

Além do mais, ultrapassar em mais de 50% o limite de velocidade permitida também resulta em uma multa substancial e suspensão da habilitação de 2 a 8 meses.

Organizar interrupção de via sem autorização

Por fim, promover interrupção nas vias sem autorização é uma infração grave. Sendo assim, resulta em uma multa alta e suspensão da CNH por 12 meses.

Como evitar a perda de CNH?

Assim como muitos já devem imaginar, a melhor maneira de evitar a perda da Carteira Nacional de Habilitação é praticar a direção responsável e seguir todas as regras de trânsito.

Desse modo, algumas precauções básicas são necessárias, e, dentre as principais, podemos citar:

Não dirigir sob a influência de álcool ou drogas;

Respeitar os limites de velocidade;

Evitar manobras perigosas com o veículo;

Atentar para as sinalizações de trânsito e;

Por fim, manter uma CNH válida e com validade em dia.

É possível recorrer dessas multas?

Finalmente, vale ressaltar que, em muitos casos, é possível recorrer dessas multas para evitar a perda da habilitação.

Assim, se um condutor acredita que a infração foi injusta ou que houve erros na aplicação da deliberação, ele pode buscar recursos legais para contestar a multa.

