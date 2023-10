Postagem excluída de Justin Bieber sobre apoio a Israel gera debate online

Psensação op Justin Bieber se viu no meio de uma polêmica nas redes sociais depois de postar uma mensagem de apoio a Israel em sua conta no Instagram, apresentando uma foto da destruição em Gaza.

A postagem, que dizia “ORANDO POR ISRAEL,”atraiu críticas tanto de seus fãs quanto do público em geral.

O acidente de Justin Bieber no Instagram

Bieber A mensagem veio na sequência da escalada da violência na região, com edifícios residenciais, mercados e mesquitas em Gaza sendo alvo de um ataque de terroristas palestinos do Hamas em Territórios israelenses.

O canadense A postagem do cantor rapidamente atraiu atenção, mas não do tipo que ele esperava.

Dentro de uma hora, Bieber excluiu a postagem original e re-compartilhado a mensagem com o mesmo texto, mas sem o antecedentes controversos.

Ele já havia levado para seu História do Instagrampara expressar a sua intenção de permanecer neutro no meio do conflito.

“Para vilianizar [sic] todos os palestinos ou todo o povo israelense me parece errado”, Bieber afirmou em sua história. “Não estou interessado em escolher um lado, mas estou interessado em apoiar as famílias que foram brutalmente tiradas de nós.”

Apesar de sua pronta remoção da postagem, ela não passou despercebida por alguns de seus quase 300 milhões de seguidores.

As críticas foram abundantes nas redes sociais, com usuários questionando a compreensão de Bieber sobre a situação.

Um X o usuário expressou sua decepção, dizendo: “É simplesmente constrangedor. Se você não sabe do que está falando, então não fale nada.”

Outro criticou Bieberchamando-o “insano” usar uma imagem de destruído Gaza enquanto dizia “orando por Israel.”

Celebridades se posicionam

Este incidente não foi o primeiro deste tipo, pois Vencedor do Oscar ator Jamie Lee Curtis também cometeu um erro semelhante ao postar uma foto de Crianças de Gaza com a legenda “Terror dos céus” e um Bandeira israelense sobre Instagram.

Curtis excluiu a postagem depois que seguidores apontaram a discrepância.

À medida que o conflito na região aumenta, numerosas figuras públicas, incluindo MadonaU2, Natalie PortmanGigi Hadid, The Rock e Gal Gadottambém expressaram as suas opiniões sobre a situação de crise.

Presidente dos EUAJoe Biden referiu-se ao Ataque do Hamas como “o dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto” e condenou-a como uma campanha de “pura crueldade”.

No faixa de Gazaos residentes enfrentam uma incerteza crescente depois de a única central eléctrica do território ter ficado sem combustível e encerrado. Israel impôs um cerco completo Gazae a NÓS anunciou esforços para estabelecer corredores seguros para evacuar civis.

A guerra, que ceifou mais de 2.300 vidas de ambos os lados, não dá sinais de diminuir, enquanto o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, se une a um rival político para criar um gabinete em tempo de guerra, num esforço para reprimir Hamas’ aguentar Gaza.