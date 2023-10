Pôster do UFC 296 revelado com Leon Edwards x Colby Covington

Leon Edwards e Colby Covington lutarão pelo título meio-médio do UFC na última luta da promoção em 2023.

Edwards e Covington serão a atração principal do UFC 296, que está marcado para 16 de dezembro na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O UFC revelou o pôster do card da luta, que traz os combatentes nas duas lutas previstas pelo campeonato mundial.

Confira o pôster abaixo.

Edwards entra em sua segunda defesa de título em uma sequência de 11 vitórias consecutivas, incluindo vitórias consecutivas sobre o homem “Rocky” destronado em Kamaru Usman. Covington está pronto para sua primeira aparição no octógono desde que derrotou Jorge Masvidal na luta principal do UFC 272, em março de 2022, há quase dois anos.

Além disso, Alexandre Pantoja defende o título peso mosca recém-conquistado contra Brandon Royval em revanche. No primeiro confronto, Pantoja finalizou Royval no segundo round do UFC Vegas 34, em agosto de 2021.

Confira a escalação atual do UFC 296 abaixo.