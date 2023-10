Prazo de inscrições no Processo Seletivo da PRIO se encerra nos próximos dias

A PRIO anuncia que está com processo seletivo aberto. Os interessados deverão se atentar ao prazo de inscrições e vagas ofertadas.

As chances são voltadas para estudantes do ensino superior com interesse em atuar no Rio de Janeiro/RJ.

Vagas processo seletivo

A PRIO oferece um programa de estágio voltado para universitários com a duração de um ano, com a possibilidade de extensão por mais um período. A empresa está em busca de jovens talentosos que desejam integrar uma organização independente no segmento de óleo e gás no Brasil.

As vagas são para alunos dos seguintes cursos:

Administração, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Ciências da Computação, Comunicação, Direito, Economia, Engenharias (Produção, Elétrica, Eletrônica, Computação, Petróleo, Química, Naval, Mecânica, Geológica, Geofísica, Materiais, Civil), Geofísica, Geologia, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Sistemas de Informação.

Benefícios processo seletivo

O programa de estágio da PRIO é acompanhado por uma série de benefícios que visam tornar a experiência dos estagiários ainda mais enriquecedora. Entre esses benefícios, estão:

Bolsa-Auxílio Generosa: Os estagiários recebem uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2,5 mil, proporcionando um incentivo financeiro valioso.



Você também pode gostar:

Vale-Transporte: Para facilitar o deslocamento diário, é oferecido o vale-transporte.

Assistência Médica: Os estagiários contam com um abrangente plano de saúde, assegurando cuidados médicos quando necessário.

Plano Odontológico: Além disso, o plano odontológico é disponibilizado sem coparticipação e estendido a dependentes, garantindo a saúde bucal.

Vale-Refeição: Para garantir a nutrição adequada, é oferecido um vale-refeição no valor de R$ 1,6 mil.

Programa de Saúde e Bem-Estar: A PRIO se preocupa com o bem-estar de seus estagiários, proporcionando acesso a uma ampla gama de serviços, incluindo shiatsu, academia PRIO, fisioterapia, meditação, yoga e muito mais.

Apoio Psicológico e Nutricional Online: A empresa disponibiliza serviços de psicologia e nutrição online, promovendo o equilíbrio emocional e a saúde mental.

Oportunidades de Desenvolvimento: Os estagiários têm acesso a oportunidades diárias de desenvolvimento, contribuindo para o crescimento pessoal e profissional.

Como se inscrever processo seletivo

Os interessados poderão se inscrever até o dia 6 de novembro no Programa de Estágio Prio através do link.

O processo de seleção para o programa PRIO em 2024 segue um conjunto de etapas bem definidas:

Inscrições Online: Os candidatos interessados deverão se inscrever por meio de um sistema de inscrição online.

Testes Online: Após a inscrição, os candidatos participarão de avaliações online como parte do processo seletivo.

Dinâmicas em Grupo Presenciais no Rio de Janeiro: Os candidatos que avançarem para a próxima fase terão a oportunidade de participar de dinâmicas em grupo realizadas presencialmente na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Entrevistas Individuais: Os candidatos passarão por entrevistas individuais, podendo escolher entre a realização online ou presencial, conforme sua conveniência e disponibilidade.

Oferta de Emprego: Aqueles que se destacarem no processo receberão a tão aguardada oferta de emprego.

Demais vagas

Mais um processo seletivo na praça. Desta vez, as chances são ofertas por uma Companhia de Trens e para vários cargos.

Trata-se da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos de São Paulo (CPTM SP). Vagas processo seletivo As chances são para: áreas de Administração, Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação e Marketing, Design Gráfico, Direito, Enfermagem, Engenharia de Agrimensura, Engenharia Ambiental, Engenharia de Automação,

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicação, Informática, Jornalismo, Logística, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Secretariado, Secretariado Executivo, Tecnologia em Secretariado e Transporte Terrestre. As vagas no mais recente processo seletivo da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) em São Paulo estão distribuídas em várias regiões da cidade de São Paulo. Os candidatos selecionados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 984,06 por mês, com uma carga horária de 30 horas semanais. Além disso, a CPTM oferece um auxílio-transporte no valor de R$ 184,80 por mês para ajudar com as despesas de locomoção. Os selecionados também terão direito a um auxílio-refeição no valor de R$ 1.104,33 por mês, que contribuirá para as despesas alimentares durante o período de trabalho. Esses benefícios visam tornar a oferta de emprego mais atrativa e proporcionar condições adequadas para os colaboradores desempenharem suas funções na CPTM. Veja aqui mais detalhes