Prazo de validade prorrogado! Veja o que muda NESTE concurso da Polícia Civil

Trata-se do edital da PC-BA- Bahia.

Sobre o concurso da Polícia Civil

Se você sonha em seguir uma carreira na área de segurança pública na Bahia, temos boas notícias para você! O concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia (PC BA) teve seu prazo de validade estendido por mais um ano, conforme a recente Portaria n° 023/23, o que significa que o edital permanecerá válido até 29 de novembro de 2024.

Essa prorrogação é uma excelente oportunidade para os candidatos, uma vez que o concurso foi realizado em 2022 e ofereceu um total de mil vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de Delegado de Polícia, Escrivão e Investigador.

Vagas concurso da Polícia Civil

Distribuição das vagas:

Investigador de Polícia: 700 vagas (455 para ampla concorrência, 210 para candidatos negros e 35 para pessoas com deficiência).

Delegado de Polícia: 150 vagas (98 para ampla concorrência, 45 para candidatos negros e 7 para pessoas com deficiência).

Escrivão de Polícia: 150 vagas (98 para ampla concorrência, 45 para candidatos negros e 7 para pessoas com deficiência).

O edital do concurso da Polícia Civil foi homologado em 28 de novembro de 2022, estabelecendo a data de validade original até novembro de 2023. Com a prorrogação, há boas perspectivas de que mais candidatos aprovados sejam nomeados, o que aumenta as chances de ingressar na Polícia Civil da Bahia.

Além das oportunidades de carreira emocionantes, os salários oferecidos são altamente atrativos. Os vencimentos dos aprovados no concurso PC BA consistem no vencimento básico acrescido da Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ). A GAPJ é uma gratificação destinada a compensar os riscos inerentes ao exercício do cargo.

Salários do concurso da Polícia Civil

Para os cargos de Investigador e Escrivão de Polícia, os salários serão compostos da seguinte forma:

GAPJ: R$ 1.558,52

Vencimento básico: R$ 1.473,18

Totalizando: R$ 3.031,17

Já para o cargo de Delegado de Polícia:

GAPJ: R$ 1.558,52

Vencimento básico: R$ 5.077,47

Totalizando: R$ 6.685,6.

É importante ressaltar que, além dos valores mencionados acima, os salários podem ser complementados por diversas vantagens, elevando a remuneração inicial para R$ 4.873,18 (no caso de Investigadores e Escrivães) e impressionantes R$ 13.032,44 para os Delegados de Polícia.

Essa é uma oportunidade única de ingressar em uma carreira de grande responsabilidade e impacto na sociedade, com salários competitivos e perspectivas de crescimento.

O que faz um escrivão da polícia?

Bem, o escrivão da polícia é a peça-chave que torna tudo possível. Eles desempenham um papel intrigante e fundamental na resolução de crimes e na manutenção da ordem pública.

É o guardião dos segredos judiciais e o arquivista meticuloso de todas as informações vitais relacionadas a um caso. Você registra cada depoimento, evidência e detalhe crucial, garantindo que nada se perca no emaranhado da investigação.

Mas isso é só o começo. Como um verdadeiro detetive nos bastidores, os escrivães da polícia são responsáveis por preparar todos os documentos legais, desde mandados de busca até intimações e relatórios processuais. Sua escrita é precisa e vital para que o sistema de justiça funcione sem problemas.

Eles também desempenham um papel crucial nas interações com o público. Os escrivães frequentemente são a primeira linha de contato entre a polícia e os cidadãos, ajudando a manter a calma em situações de alta tensão e fornecendo informações essenciais ao público.

Além disso, quando você é um escrivão, você se torna parte integrante de uma equipe dedicada a resolver crimes e garantir que a justiça seja feita. Você trabalha em estreita colaboração com delegados, investigadores e outros profissionais da área para conectar as peças do quebra-cabeça e levar os criminosos à justiça.

Ser um escrivão da polícia é mais do que apenas um emprego. É uma missão, uma jornada emocionante que o coloca no coração das investigações e da aplicação da lei. A cada dia, você contribui para tornar o mundo um lugar mais seguro e justo.





Fonte: Notícias Concursos