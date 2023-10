Prazo para adesão dos tribunais termina nesta Segunda-Feira (23)

O prazo do concurso TREs Unificado ( Tribunais Regionais Eleitorais) está esgotando. Portanto, os órgãos têm até esta segunda, 23, para demonstrar interesse pelo edital coletivo.

Concurso TREs Unificado

O aguardado concurso TREs Unificado (Tribunal Regional Eleitoral) está atualmente em fase de definições. Os órgãos têm até a próxima segunda-feira, 23 de outubro, para confirmar sua adesão a este certame conjunto, que é coordenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Notavelmente, na última sexta-feira, 20 de outubro, foi anunciada a nova comissão organizadora deste concurso.

A expectativa em torno deste certame é alta, uma vez que se prevê a oferta de oportunidades para os cargos de técnico e analista judiciário, ambos requerendo nível superior.

As remunerações atuais para esses cargos são de R$ 8.046,84 para técnicos e R$ 13.202,62 para analistas.

Uma característica importante deste concurso TREs Unificado é a reserva de vagas, que segue a seguinte distribuição:

20% das vagas para pessoas negras.

10% das vagas para portadores de deficiência.

3% das vagas para indígenas.



É importante observar que o edital proíbe a adesão de TREs que tenham candidatos aprovados em concursos anteriores com prazo de validade ainda não expirado.

O processo seletivo poderá ser realizado em etapa única ou em etapas distintas, com a aplicação de provas de caráter eliminatório ou classificatório, abrangendo conhecimentos gerais e específicos conforme o edital.

Mais detalhes concurso TREs Unificado

Além disso, há a possibilidade de que o concurso inclua um curso de formação profissional como etapa subsequente.

Até o momento, 26 TREs já manifestaram interesse em participar deste concurso unificado. Adicionalmente, dez tribunais demonstraram interesse em oportunidades na área de segurança, fazendo com que este processo seletivo tenha uma abrangência considerável em todo o país.

A expectativa é alta entre os candidatos, que aguardam com ansiedade as próximas etapas deste processo seletivo promissor.

Concurso TRE Bahia

Mais detalhes do concurso unificado. Desta vez, as novidades tratam-se do TRE Bahia – Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia.

Mais detalhes do concurso unificado. Desta vez, as novidades tratam-se do TRE Bahia – Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia.

A oferta de vagas foi oficialmente confirmada. Veja. De acordo com o órgão, o TRE da Bahia pretende disponibilizar sete vagas imediatas, além de formar um cadastro reserva de pessoal. A distribuição dessas oportunidades é a seguinte: Para o cargo de técnico judiciário, serão disponibilizadas 4 vagas, distribuídas nas seguintes áreas de atuação: Área Administrativa: 4 vagas.

Agente da Polícia Judicial: cadastro reserva.

Programação de Sistemas: cadastro reserva. Para o cargo de analista judiciário, estão previstas 3 vagas nas seguintes áreas de atuação: Área Judiciária: 3 vagas.

Área Administrativa: cadastro reserva.

Contabilidade: cadastro reserva.

Análise de Sistemas: cadastro reserva.

Arquitetura: cadastro reserva.

Assistência Social: cadastro reserva.

Biblioteconomia: cadastro reserva.

Engenharia: cadastro reserva.

Engenharia Elétrica: cadastro reserva.

Medicina: cadastro reserva.

Medicina (Psiquiatria): cadastro reserva.

Medicina (Medicina do Trabalho): cadastro reserva.

Odontologia: cadastro reserva.

Psicologia: cadastro reserva. Para ambas as categorias deste concurso unificado, a exigência mínima é possuir formação de nível superior. As remunerações atuais para os cargos de técnico e analista são de R$ 8.046,84 e R$ 13.202,62, respectivamente. Conforme estabelecido na resolução que oficializa o concurso, a seleção contemplará a reserva de vagas da seguinte forma: 20% das vagas para pessoas negras, 10% das vagas para portadores de deficiência e 3% das vagas para indígenas. Até o momento, 26 TREs já manifestaram interesse em participar da seleção unificada, demonstrando a abrangência desse processo seletivo em todo o Brasil. Vale lembrar que a participação de múltiplos tribunais fortalece a expectativa de que este seja um dos concursos mais aguardados e disputados pelos candidatos interessados em atuar no âmbito eleitoral.