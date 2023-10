Prazo para prova de vida do INSS chega ao fim e deixa aposentados preocupados, confira

O prazo para a prova de vida do INSS é um assunto de grande importância para aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Isso porque todos os anos, os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social devem realizar esse procedimento para garantir a continuidade de seus benefícios. Contudo, para este ano, o fim do prazo está deixando os segurados preocupados, visto que a não realização pode resultar na suspensão do recebimento dos pagamentos.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das informações mais relevantes para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

O que é a prova de vida do INSS?

A prova de vida é um procedimento obrigatório que visa a manter as informações cadastrais atualizadas dos aposentados e pensionistas. Dessa forma, trata-se de uma medida essencial para garantir que o INSS pague os benefícios previdenciários de forma correta e segura.

Ademais, vale ressaltar que a realização desse procedimento é de extrema importância, uma vez que a não conformidade com este requisito pode resultar na suspensão dos pagamentos. Sendo assim, os segurados do INSS dependem desses benefícios para sua subsistência, tornando crucial a manutenção regular de suas informações junto ao órgão.

Como ocorre esse procedimento?

O procedimento da prova de vida é relativamente simples. Os beneficiários devem comparecer presencialmente ao banco em que possuem conta corrente, preferencialmente no mês de seus aniversários.

Além disso, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto, como RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o CPF.

Veja opções para quem não pode comparecer pessoalmente

Para aqueles que não podem comparecer pessoalmente devido a problemas de saúde ou mobilidade reduzida, é possível solicitar uma visita técnica para realizar a comprovação de vida em sua residência.

Assim sendo, essa opção visa garantir que todos os beneficiários tenham a oportunidade de cumprir o requisito.

Qual o prazo para a realização da prova de vida?

Bem como visto, é fundamental estar atento ao prazo estipulado para a realização da prova. Desse modo, os beneficiários têm um período de 30 dias para cumprir esse requisito a partir da data do seu aniversário.

Confira os bancos autorizados para a realização do procedimento

Somente bancos credenciados podem realizar a prova de vida. Dessa maneira, dentre os bancos autorizados para esse procedimento estão:

Ademais, é importante ressaltar que o segurado deve realizar o procedimento no banco em que recebe os pagamentos do INSS.

Prova de vida digital

Contudo, vale destacar que existe uma alternativa conveniente para o procedimento: a prova de vida digital.

Dessa forma, os beneficiários podem realizar a prova de forma digital, através do reconhecimento facial. Para isso, basta seguir os seguintes passos:

Primeiramente, baixe o aplicativo gov.br; Então, crie uma conta gov.br, caso ainda não tenha; Faça o login no aplicativo e vá até “Serviços”; Depois clique em “Prova de Vida” na tela “Histórico de Prova de Vida”; Desse modo, selecione a “Prova de Vida pendente” e autorize o procedimento; Realize o reconhecimento facial conforme as orientações exibidas na tela e; Finalmente verifique se o status da sua prova de vida muda para “Autorizado”.

Além disso, após realizar a prova de vida digital, é importante verificar se o banco responsável pelo pagamento do benefício confirmou a realização do procedimento. Para isso, basta acessar o site do banco correspondente.

Quais os riscos de não realizar a prova?

Conforme mencionado, não realizar a prova de vida pode acarretar sérios riscos para os beneficiários. Sendo assim, é importante compreender as implicações de não cumprir com esse procedimento anualmente, pois essas consequências podem afetar diretamente a estabilidade financeira dos aposentados e pensionistas.

Veja abaixo algumas das principais consequências do não cumprimento dessa exigência:

Suspensão do benefício

O não cumprimento do prazo para a prova de vida pode levar à suspensão temporária ou até mesmo definitiva do benefício previdenciário.

Dificuldade na recuperação de pagamentos atrasados

Ademais, caso o benefício seja suspenso devido à não realização da prova, o beneficiário precisará cumprir com o procedimento e passar por uma perícia médica para reativar o benefício.

Perda de benefícios adicionais

Por fim, alguns benefícios do INSS, como o auxílio-doença, dependem da realização da prova de vida e da perícia médica para sua concessão ou manutenção.

Dessa maneira, a não realização desses procedimentos pode resultar na perda desses benefícios adicionais, que podem ser essenciais em situações de saúde precária.

Agora que você já sabe tudo sobre o prazo para prova de vida do INSS, fique atento e cumpra as exigências para não perder seu benefício!