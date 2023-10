Prazo para sacar está acabando, não perca seu dinheiro!

O ano de 2023 está chegando ao fim e com ele também se encerra o prazo para sacar o PIS/Pasep referente a 2021. É importante ficar atento para não perder o valor que pode chegar a um salário mínimo. Caso o dinheiro não seja sacado dentro do prazo estabelecido, o trabalhador perde automaticamente o direito ao saque rápido e precisará realizar uma solicitação. Neste ano, o abono salarial concedido aos trabalhadores formais que atuaram durante o ano de 2021 teve início em fevereiro e sua conclusão está prevista para o mês de julho.

O que é o PIS/Pasep?

O PIS/Pasep é um benefício anual pago aos trabalhadores formais, cujo valor máximo corresponde ao salário mínimo vigente no momento. Em 2023, os beneficiários que receberam até maio obtiveram no máximo R$ 1.302, enquanto os que receberam a partir de maio tiveram como base o novo valor do salário mínimo, estipulado em R$ 1.320.

No entanto, o valor máximo é destinado apenas aos trabalhadores que mantiveram emprego por todo o ano de 2021. Já aqueles que trabalharam por um período menor recebem uma quantia proporcionalmente reduzida.

Até quando posso sacar o PIS/Pasep?

Os trabalhadores têm até o dia 28 de dezembro para sacar o PIS/Pasep 2023 nas agências designadas ou por meio de plataformas online. Após o vencimento desse prazo, é necessário seguir procedimentos adicionais para obter o saque por meio da entidade competente. O abono salarial fica disponível para resgate durante um período de até cinco anos.

Esse período até o final de dezembro oferece aos beneficiários a oportunidade de acessar seus fundos de forma direta e conveniente. No entanto, é essencial estar ciente dos prazos e procedimentos específicos para evitar qualquer dificuldade posterior na obtenção desses recursos.

Como saber se tenho direito ao abono?

Para saber se você está realmente elegível para realizar o saque do PIS/Pasep, existem diversas formas de consulta. Uma opção é utilizar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital no portal gov.br, onde é possível verificar seus direitos de forma rápida e fácil. Além disso, você também pode entrar em contato através do número 158 para obter informações sobre seu benefício.



É importante aproveitar essas opções que simplificam o processo de verificação de direitos, permitindo que você acesse as informações necessárias de forma ágil. Saber se você está apto para sacar o benefício é um passo crucial para garantir que você aproveite todas as vantagens do PIS/Pasep.

Procedimentos para sacar o PIS/Pasep

Após confirmar que você tem direito ao saque do PIS/Pasep, é importante entender os procedimentos necessários para resgatar seu benefício. Existem diferentes formas de sacar o valor, seja presencialmente nas agências designadas ou por meio de plataformas online.

Saque presencial

Para realizar o saque presencialmente, você deve comparecer a uma agência bancária ou à Caixa Econômica Federal (no caso do PIS) e ao Banco do Brasil (no caso do Pasep). É necessário levar um documento de identificação com foto e o número do PIS/Pasep.

Saque online

Caso prefira realizar o saque de forma online, é necessário acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal (para o PIS) ou do Banco do Brasil (para o Pasep). Informe seu número do PIS/Pasep, CPF e senha para acessar sua conta. Em seguida, siga as instruções para realizar o saque.

Importância de sacar o PIS/Pasep dentro do prazo

É fundamental sacar o PIS/Pasep dentro do prazo estabelecido, pois caso contrário, você perderá o direito ao saque rápido. Nesse caso, será necessário realizar uma solicitação para obter o benefício.

Além disso, o PIS/Pasep é um recurso importante que pode ajudar a complementar a renda do trabalhador. O valor recebido pode ser utilizado para diversos fins, como pagamento de contas, investimentos ou até mesmo para realizar um sonho.

Garanta o recebimento do seu abono

O prazo para sacar o PIS/Pasep 2023 está se encerrando, e é essencial ficar atento para não perder o valor a que você tem direito. Certifique-se de consultar sua elegibilidade através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou entrando em contato pelo número 158. Após confirmar sua elegibilidade, siga os procedimentos adequados para realizar o saque, seja presencialmente ou online.

Não perca a oportunidade de acessar esses recursos que podem ajudar a melhorar sua situação financeira. O PIS/Pasep é um benefício importante para os trabalhadores formais, e sacá-lo dentro do prazo é fundamental para garantir seus direitos. Aproveite essa chance e garanta o recebimento do seu abono salarial.