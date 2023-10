Prazo para SAQUE de R$ 6.220,00 da CAIXA termina no próximo sábado (7); veja se você tem direito

O prazo para solicitar o saque de até R$ 6.220 da Caixa Econômica Federal está chegando ao fim. Termina no próximo sábado (07/10/2023). Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explorar as condições para ter direito a esse saque e como realizar o procedimento. É importante ficar atento aos prazos e requisitos para não perder essa oportunidade.

O que é o Saque Calamidade

O saque de até R$ 6.220 da Caixa Econômica Federal refere-se ao Saque Calamidade do FGTS, uma modalidade em que o trabalhador tem o direito de retirar o saldo da sua conta do FGTS em casos de necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastres naturais que tenham atingido a sua área de residência.

Quais são os desastres naturais que permitem o saque?

Os desastres naturais que permitem o saque por calamidade do FGTS são os seguintes:

Enchentes ou inundações graduais;

Enxurradas ou inundações bruscas;

Alagamentos;

Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;

Precipitações de granizos;

Vendavais ou tempestades;

Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;

Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais;

Tornados e trombas d’água;

Desastres decorrentes do rompimento ou colapso de barragens que ocasionem movimento de massa, com danos a unidades residenciais.

Quem Pode Solicitar o Saque?

Para ter direito ao saque de até R$ 6.220, é necessário atender a alguns requisitos estabelecidos. Em primeiro lugar, é preciso residir em uma das regiões que tiveram decretos de calamidade emitidos devido aos desastres naturais. No caso atual, o prazo é específico para os trabalhadores de 12 cidades do estado de Alagoas.

Além disso, é necessário ter saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em um período inferior a 12 meses, isto é, 1 ano. Ou seja, se você já fez um saque calamidade nos últimos 12 meses, não poderá solicitar novamente.



Como Solicitar o Saque?

O processo para solicitar o saque de até R$ 6.220 da Caixa Econômica Federal é simples e pode ser realizado de forma digital, sem a necessidade de ir até uma agência. Confira o passo a passo:

Baixe o aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para Android e iOS. Faça o cadastro no aplicativo e acesse a opção “Meus saques”. Selecione a opção “Outras situações de saque” e, em seguida, “Calamidade pública”. Informe o município afetado pela calamidade. Escolha a forma de recebimento do valor: “Crédito em conta bancária de qualquer instituição” ou “Sacar presencialmente”. Envie os documentos necessários: foto de documento de identidade (RG, CNH ou passaporte) e comprovante de residência em nome do trabalhador emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade. Caso o comprovante esteja em nome do cônjuge ou companheiro(a), é necessário enviar também a Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável. Envie a solicitação e aguarde a análise da Caixa. O prazo para retorno e crédito em conta, caso aprovado, é de cinco dias úteis.

Cidades Habilitadas para o Saque

Neste momento, o saque de até R$ 6.220 da Caixa está disponível para os trabalhadores de 12 cidades de Alagoas. São elas:

Atalaia Barra de Santo Antônio Barra de São Miguel Branquinha Capela Cajueiro Colônia Leopoldina Coqueiro Seco Flexeiras Ibateguara Jacuípe Joaquim Gomes

Prazo

O prazo para solicitar o saque de até R$ 6.220 da Caixa está se encerrando. Termina no próximo sábado (07/10/2023). Se você reside em uma das cidades de Alagoas afetadas por desastres naturais, não deixe de realizar o procedimento dentro do prazo estabelecido. Baixe o aplicativo FGTS, faça sua solicitação e aguarde a análise da Caixa. Essa medida pode ser uma ajuda importante para recuperar parte dos prejuízos causados pelas chuvas e outros eventos adversos. Não perca essa oportunidade!