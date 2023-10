Afinal, precisa ter limite no cartão para parcelar? Como funciona o parcelamento de uma compra maior? E quando eu não tiver limite, o que fazer?

Essas e outras dúvidas são muito recorrentes no dia a dia de pessoas que usam o cartão de crédito para fazer contas importantes. Por isso, reunimos os principais questionamentos nesse sentido para te ajudar a entender melhor o assunto.

Acompanhe e tire as suas dúvidas!

Precisa ter limite no cartão para parcelar?

Sim, precisa ter limite no cartão para parcelar. Sem o limite do valor total da sua compra, não será possível fazer o parcelamento no cartão de crédito. Para que você possa entender melhor, vamos supor que o seu limite é de R$ 500 e você quer fazer uma compra de R$ 1000 em 10 vezes. Na prática, cada parcela seria de R$ 100, o que teoricamente caberia no limite, certo? Pois bem, não é assim que acontece no cartão de crédito.

Quando uma compra é passada no cartão, ela é passada por inteiro, não apenas uma parcela. Isso porque o lojista ou prestador de serviço recebe o valor integral logo após a compra, sendo este valor pago pelo emissor do cartão de crédito. Isso quer dizer que o seu parcelamento é entre você e o cartão de crédito, não entre você e o lojista ou prestador de serviço.

Por conta disso, não tem como parcelar uma conta cujo valor total ultrapasse o seu limite, mesmo que as parcelas sejam baixas e, mês a mês, não estariam acima do valor do limite. Toda compra é passada integralmente no cartão de crédito, embora ela possa ser dividida em várias faturas, de acordo com o parcelamento que você fizer.

Porém, você pode estar se perguntando, se precisa ter limite no cartão para parcelar e o lojista recebe tudo de uma vez, por que ele cobra juros para parcelar? A resposta é simples: quanto mais parcelas o lojista oferece a você, mais taxas ele paga para a empresa da maquininha de cartão de crédito dele. Por isso, normalmente, compras parceladas em muitas vezes podem vir a ter um acréscimo de juros.



Qual a possível solução quando não tem limite?

Agora que você já sabe que precisa ter limite no cartão para parcelar, pode estar em dúvida com relação às possibilidades para fazer uma mesma compra. Bem, nesse caso, existe a opção de passar mais de um cartão de crédito, quando o lojista disponibiliza isso.

Por exemplo, no nosso exemplo anterior, você precisaria de 2 cartões de R$ 500 para ter o limite de R$ 1000. Nesse caso, poderia funcionar assim:

10 parcelas de R$ 50 são passadas em um cartão;

As outras 10 parcelas de R$ 50 são passadas em outro;

No fim das contas, você passaria o valor total da compra e teria as parcelas no valor máximo que você gostaria inicialmente, só que em dois cartões.

Porém, é preciso verificar se o lojista ou prestador de serviços topa essa possibilidade, está bem? Dessa maneira, você poderá fazer esse tipo de compra e, quem sabe, ter um maior controle financeiro das suas parcelas, seguindo o seu plano inicial.