Precisando de DINHEIRO? ESTE auxílio do governo oferece mais de R$ 1 mil

Recentemente, houve a divulgação de que um grupo específico de brasileiros, desde que cumpra certos critérios, poderá receber em breve um pagamento via PIX no valor de R$ 1,2 mil. Com essa notícia, muitos começaram a se questionar se estão ou não incluídos nesse grupo com direito ao auxílio do governo.

É crucial destacar que esse dinheiro faz parte do Programa Garantia Safra, referente aos anos de 2023 e 2024. No entanto, existem alguns requisitos que precisam ser atendidos para ter direito a receber esse montante do auxílio do governo.

Quem tem direito ao auxílio do governo no valor de R$ 1,2 mil?

A atualização recente pode beneficiar milhares de agricultores familiares no estado do Maranhão. O próprio governo estadual lançou esse auxílio no valor de R$ 1,2 mil, destinado a alguns produtores rurais por meio do Programa Garantia Safra 2023-2024. Além disso, foram implementadas várias medidas de apoio que podem ter um impacto significativo na renda desses agricultores.

Esse programa foi concebido com o objetivo de garantir o sustento dos agricultores familiares de maneira básica. Tais profissionais frequentemente enfrentam perdas em suas colheitas devido a fenômenos climáticos, como excesso de chuva ou estiagem. Isso significa que essas medidas visam reduzir as consequências financeiras das mudanças climáticas imprevistas.

No âmbito deste programa, os agricultores que conseguirem comprovar perdas em sua produção poderão se qualificar para receber essa ajuda única no valor de R$ 1,2 mil. No entanto, como em qualquer programa de apoio, existem critérios rigorosos a serem seguidos. Veja abaixo quais são eles:

Este benefício é destinado exclusivamente a agricultores familiares que residem em um dos 217 municípios do estado do Maranhão abrangidos pelo programa;

Cada município interessado deve ter, no mínimo, 50 inscrições neste programa;

Os agricultores também precisam apresentar evidências de perdas na produção devido a fenômenos climáticos.

Como fazer a inscrição?

Com um investimento de cerca de R$ 13 milhões, o Governo do Estado do Maranhão demonstra seu compromisso em apoiar a base agrícola de todo o território. O secretário responsável afirmou que esse benefício é significativo não apenas para o estado como um todo, mas também para os agricultores.



Aqueles que desejam aproveitar essa oportunidade devem estar atentos aos prazos. As inscrições para o Programa Garantia Safra permanecerão abertas até 20 de dezembro deste ano. Os agricultores devem procurar a sede da Agerp ou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para fazer sua inscrição.

Acione a função pelo app Caixa Tem em caso de problemas

A liberação deste auxílio do governo é feita pelo Caixa Tem. Aliás, este aplicativo é amplamente utilizado no Brasil para receber benefícios sociais, mas alguns beneficiários estão enfrentando problemas. Por exemplo, está acontecendo a não exibição do valor dos adicionais pagos pelo Governo em seus extratos. Esse problema geralmente ocorre quando o app não está atualizado. Felizmente, o processo de atualização é simples. Siga estas etapas:

Acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo (Google Play Store para Android ou App Store para iOS );

ou App Store para ); No campo de pesquisa, digite “Caixa Tem” e pressione a tecla “Pesquisar”;

Localize o ícone do aplicativo Caixa Tem na lista de resultados da pesquisa e toque nele;

Na página do aplicativo Caixa Tem, você verá um botão ou opção chamado “Atualizar”. Clique nele;

Aguarde alguns segundos enquanto o aplicativo é atualizado automaticamente.

Após a atualização ser concluída, você deve ter acesso às funcionalidades atualizadas e as informações adicionais devem estar visíveis em seu extrato. Lembre-se de que manter o aplicativo atualizado é importante para garantir que ele funcione corretamente e que você tenha acesso às informações mais recentes sobre seus benefícios sociais.