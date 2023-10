Preço médio do DIESEL fica estável no Brasil pela 2ª semana

O preço médio do diesel ficou estável pela segunda semana consecutiva nos postos do país. Isso quer dizer que os motoristas que utilizam o combustível estão há três semanas sem precisar pagar mais caro para abastecerem seus veículos, ao menos em tese.

A saber, o diesel é o combustível mais utilizado no Brasil, podendo abastecer veículos comerciais leves e pesados, ônibus e caminhões. Embora os preços tenham permanecido estáveis, isso não quer dizer que os valores estão baixos no país. Pelo contrário, abastecer o tanque de combustível se tornou uma tarefa bem complicada nos últimos tempos.

No final de julho, o preço médio nacional do litro do diesel estava custando R$ 4,98. Contudo, os valores do combustível dispararam entre agosto e setembro, chegando a R$ 6,22 há três semanas. Isso representa uma alta de R$ 1,24 por cada litro de diesel, ou seja, a variação pressiona a renda de milhares de motoristas do país.

Em resumo, o preço do combustível subiu por oito semanas consecutivas. No entanto, para alívio dos consumidores, o valor se manteve estável nas duas últimas semanas. Apesar de os motoristas torcerem pela redução dos preços, vale destacar que é melhor um preço estável do que o encarecimento dos valores.

A propósito, os dados fazem parte do levantamento semanal realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A entidade coleta preços do diesel, da gasolina e do etanol em milhares de postos do país e divulga semanalmente os valores desde 2004, quando o levantamento teve início.

Diesel está mais barato em 2023

Embora o preço médio do diesel esteja mais caro nos últimos meses, o seu valor continua inferior ao registrado em 2022. Isso só é possível porque o preço do combustível caiu por 25 semanas seguidas no país, entre fevereiro e julho.

Em suma, os motoristas não tiveram preocupações com o diesel por mais de cinco meses, período em que os preços só fizeram cair nas bombas. Com a mudança do cenário, no início de agosto, os valores do combustível mais usado do país voltaram a subir nos postos, mas não chegaram ao patamar de 2022.

No final de dezembro do ano passado, o valor médio nacional do litro do diesel estava custando R$ 6,39, ou seja, 17 centavos mais caro que na semana passada (R$ 6,22). Já no acumulado dos últimos 12 meses, o recuo é ainda mais intenso, de 45 centavos.



Petrobras elevou o preço do diesel em agosto

O cenário favorável observado no primeiro semestre, com a redução do diesel nas bombas do país, chegou ao fim em agosto, principalmente por causa da Petrobras, que elevou em 25,8% o preço do litro do diesel A comercializado para as distribuidoras do país.

Com isso, o litro do diesel passou a ser vendido por R$ 3,80 às distribuidoras. Anteriormente, o preço do combustível era de R$ 3,02, ou seja, houve um aumento de 78 centavos por litro no valor do diesel.

Vale destacar que os motoristas pagam mais caro que as distribuidoras pelos combustíveis. Em síntese, isso acontece porque há outras variáveis que impactam os valores dos combustíveis, como impostos, taxas, margem de lucro e custo com a mão de obra.

Diesel cai em três regiões brasileiras

Segundo a ANP, o óleo diesel ficou mais caro no Nordeste e no Sudeste, onde teve alta de um centavo. Por outro lado, os valores caíram no Centro-Oeste (seis centavos), no Norte (quatro centavos) e no Sul (um centavo).

Com o acréscimo desses resultados, os preços médios do diesel nas regiões brasileiras foram o seguinte:

Norte: R$ 6,43;

R$ 6,43; Centro-Oeste: R$ 6,32;

R$ 6,32; Nordeste: R$ 6,23;

R$ 6,23; Sudeste: R$ 6,15;

R$ 6,15; Sul: R$ 6,14.

A título de comparação, o preço médio de produção e importação, sem tributos, foi bem menor em todas as regiões. Os valores variaram entre R$ 3,93, no Sul, e R$ 4,49, no Norte.

Veja os maiores preços do diesel pelo país

A ANP também revelou que o diesel ficou mais barato em 14 das 27 unidades federativas (UFs) na semana passada, com destaque para Mato Grosso do Sul (-21 centavos), Distrito Federal (-14 centavos) e Rio Grande do Norte (-11 centavos).

Por outro lado, os valores subiram em dez estados, com destaque para Amapá e Roraima, onde o diesel ficou 13 e 12 centavos mais caro, respectivamente. Os demais avanços variaram entre um e seis centavos.

A saber, nenhum estado do Norte e do Centro-Oeste comercializou o óleo diesel a preços inferiores à taxa nacional (R$ 6,22), para tristeza dos motoristas destes locais.

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do diesel na semana passada:

Acre: R$ 7,13;

R$ 7,13; Amapá: R$ 6,88;

R$ 6,88; Rondônia: R$ 6,58;

R$ 6,58; Roraima: R$ 6,55;

R$ 6,55; Mato Grosso: R$ 6,49;

R$ 6,49; Amazonas: R$ 6,46;

R$ 6,46; Pará: R$ 6,41.

De modo diferente, na ponta de baixo da tabela, os estados que tiveram os menores valores do país foram os seguintes:

Rio Grande do Sul: R$ 6,05;

R$ 6,05; Pernambuco: R$ 6,06;

R$ 6,06; Rio de Janeiro: R$ 6,06;

R$ 6,06; Mato Grosso do Sul: R$ 6,07;

R$ 6,07; Paraíba: R$ 6,07;

R$ 6,07; Espírito Santo: R$ 6,08;

R$ 6,08; Alagoas: R$ 6,10.