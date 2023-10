Preçolandia VOLTA A CONTRATAR; Veja cargos, locais e mais!

A Preçolandia, famosa rede de lojas com uma longa história no mercado varejista, com forte presença nas regiões Sul e Sudeste, está com ótimas possibilidades de emprego disponíveis. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, vale a pena analisar quais são os postos em aberto no presente momento e suas localidades:

Assistente de SEO – São Paulo – SP – Marketing;

Encarregado (a) de Loja – Blumenau – SC – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Recife – PE – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Recife – PE – Lojas / Shopping;

Encarregado (a) de Loja – Recife – PE – Lojas / Shopping;

Assistente de Recrutamento e Seleção – São Paulo – SP – Recrutamento e Seleção;

Projetista – São Paulo – SP – Projetista;

Auxiliar Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Subgerente De Loja – Uberlândia – MG – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Preçolandia

Sobre a Preçolandia, podemos ressaltar que a empresa conta com 47 lojas ao redor do Brasil e uma trajetória construída por meio do atendimento e respeito para todos os seus consumidores, fornecedores e colaboradores.

A Preçolandia tem a missão de oferecer produtos para o lar, em lojas inspiradoras, valorizando os desejos dos clientes de todos os estilos e possibilidades, com variedade e condições diferenciadas, estimulando o convívio e o prazer de estar em casa.

Além disso, trata-se da rede de loja mais completa em produtos para a sua casa, oferecendo uma enorme variedade de Utilidades Domésticas, Eletrodomésticos, Cama, Mesa & Banho e Presentes.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura é feita de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



