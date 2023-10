Prefeito Aldo Popular segue colocando Porto Real do Colégio nos trilhos do desenvolvimento

O prefeito de Porto Real do Colégio, Aldo Ênio Borges, o Aldo Popular (MDB), juntamente ao seu vice, Hélio dos Santos, promoverão na tarde desta sexta-feira, 06 de outubro, a partir das 16:30 no Centro Administrativo do município, o lançamento de programas e assinaturas de ordens de serviços que trazem mais qualidade de vida com reformas, pavimentações, padronização dos uniformes escolares revitalização e garantia de segurança para os servidores públicos da Secretaria Municipal de Obras.

No pacote de melhorias e avanços que geram mais qualidade de vida ao povo colegiense, estão a reativação da Banda Fanfarra do Município; assinaturas das ordens de serviços para a obra de drenagem das ruas 07 de Julho e adjacências e para a obra de construção e reforma do Ginásio Santa Rosa de Souza Tojal; lançamento do uniforme dos estudantes da rede municipal de ensino e a entrega de Equipamentos de Proteção Individual – IPI’s aos colaboradores da Secretaria Municipal de Obras.

Para o prefeito Aldo Popular que no final do mês de setembro participou da assinatura da obra de serviço para a conclusão do viaduto localizado na entrada da cidade, o trabalho que vem sendo desenvolvido pela prefeitura em parceria com os Governos do Estado e Federal, tem trazido soluções para antigos problemas e o compromisso é de seguir avançando com mais ações que colocam o município de Porto Real do Colégio nos trilhos do desenvolvimento.