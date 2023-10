Prefeitura anuncia 1.300 oportunidades para vários cargos

Essa é uma grande oportunidade para aqueles que sonham em fazer parte desse grupo de heróis dedicados à segurança contra incêndios e pânico.

Neste concurso, estão em jogo nove vagas, das quais sete são destinadas à ampla concorrência e duas reservadas para candidatos autodeclarados negros. O Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar é de nível superior e é reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação. Com duração de três anos letivos, ele oferece uma experiência intensa e enriquecedora.

Para se tornar parte desse grupo seleto de futuros oficiais, é necessário atender a certos critérios, como ter a altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres, descalço e descoberto.

Além disso, os candidatos precisam ter no mínimo 18 anos e, no máximo, 32 anos até 31 de dezembro de 2024, no ano da matrícula no curso. Ter um diploma de ensino superior também é essencial para essa jornada.

A carreira de Oficial Bombeiro Militar é uma oportunidade única para servir à comunidade e desempenhar um papel vital na segurança e bem-estar da sociedade.

Como serão as provas?

O caminho para se tornar um Oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba é desafiador e requer dedicação, empenho e preparação.

Ao ingressar no Curso de Formação de Oficiais, o candidato inicia sua jornada na graduação de praça especial, com o título de Cadete BM 1º ANO. Durante esse curso, o futuro oficial adquire conhecimentos essenciais para atuar na área de Engenharia de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

Após concluir o Curso de Formação com êxito, o Cadete BM será promovido a Aspirante-a-Oficial Bombeiro Militar (praça especial).

Esse é um passo importante na carreira, e a formação continuará com um estágio probatório de, no mínimo, seis meses. Após esse período, o Aspirante-a-Oficial alcançará o Posto de 2º Tenente QOBM e, a partir desse momento, fará parte do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes (QOBM).

Para participar desse desafiador processo seletivo, é fundamental ter feito a inscrição no ENEM 2023, pois as notas desse exame são determinantes no processo de seleção.

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba será responsável por coletar as notas e calcular as médias necessárias.

A validade do concurso será de 60 dias a partir da homologação dos resultados finais do Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar 2024. Essa validade poderá ser prorrogada por igual período, caso haja necessidade de mais aprovados para compor os quadros dos Bombeiros PB.

Portanto, os candidatos que desejam seguir essa nobre carreira devem estar preparados não apenas para as provas do ENEM, mas também para os exames complementares de saúde, aptidão física e psicológico, que são fundamentais para atuar eficazmente no Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba

Veja aqui como se inscrever.