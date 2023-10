Prefeitura anuncia 600 vagas de emprego para vários cargos e áreas

As unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) da Prefeitura de São Paulo estão com boas notícias para quem busca oportunidades no mercado de trabalho.

Com mais de 600 vagas de emprego disponíveis, o processo seletivo oferece posições em setores variados, incluindo serviços, comércio, construção civil e indústria.

Os salários são igualmente diversificados, variando de R$ 930 para vagas de jovem aprendiz até R$ 3.200 por mês. As vagas temporárias continuam abertas, e representam uma excelente oportunidade para aqueles que buscam recolocação e uma fonte de renda ainda em 2023.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, destaca a importância dessas oportunidades para a população

: “Diversos setores estão se preparando para as datas comemorativas, a Black Friday e até eventos como a Fórmula 1. Também há muitas oportunidades de empregabilidade permanente e efetivação. O foco agora é deixar esse mar de oportunidades acessível para quem mais precisa delas.”

Mais vagas de emprego

Para aqueles que buscam cargos permanentes, o processo seletivo da Prefeitura de São Paulo oferece mais de 70 vagas para auxiliares de limpeza.

Essas vagas de emprego abrangem uma ampla gama de estabelecimentos, desde hortifrutis até espaços de obras, hospitais, escolas e escritórios.

A maioria das posições requer escolaridade a partir do ensino fundamental incompleto e pelo menos seis meses de experiência, com salários variando de R$ 1.408 a R$ 1.701.

Essas oportunidades refletem o compromisso da Prefeitura em promover o emprego e a renda para a comunidade, além de contribuir para o crescimento econômico da cidade de São Paulo.

Se você está em busca de uma nova oportunidade ou recolocação, não deixe de conferir essas vagas e dar um passo em direção a um futuro profissional mais promissor.

Outras vagas de emprego

Se você tem interesse em trabalhar na área de logística e está em busca de oportunidades em São Paulo, o processo seletivo da Prefeitura tem uma excelente notícia. São mais de 30 vagas disponíveis para auxiliares de logística, algumas delas direcionadas para jovens aprendizes.

Os jovens aprendizes desempenham um papel crucial na cadeia de logística, auxiliando no atendimento em lojas, conferência de mercadorias e organização de produtos.

A remuneração para essa posição é de R$ 930 por mês. Não é necessária experiência anterior, mas os candidatos devem estar cursando o ensino médio, superior ou técnico, além de ter fácil acesso à região da Mooca.

Essas oportunidades oferecem uma excelente maneira de ingressar no mundo profissional e adquirir experiência prática na área de logística. Além disso, representam uma porta de entrada para jovens que desejam iniciar suas carreiras e se desenvolver em um setor em constante crescimento.

Portanto, se você se encaixa nesse perfil e está em busca de uma oportunidade para iniciar sua trajetória profissional, não deixe de considerar essas vagas como uma forma de dar o primeiro passo rumo a uma carreira na logística.

São vagas de emprego valiosas para aprendizado e crescimento, com a possibilidade de se tornar um profissional qualificado e valorizado no mercado de trabalho.

Se você está em busca de oportunidades na área de logística ou telemarketing na região metropolitana de São Paulo, o processo seletivo da Prefeitura tem diversas vagas disponíveis.

Demais cargos

Para a área de logística, há dez vagas efetivas para Suzano e outras 20 vagas temporárias para candidatos que residem próximo a Franco da Rocha e Cajamar.

Os salários variam entre R$ 1.515 e R$ 1.808, sendo necessário ter ensino médio completo e pelo menos quatro meses de experiência. Essas posições representam uma excelente oportunidade para quem busca uma carreira na área de logística e deseja fazer parte de um setor em crescimento constante.

Além disso, mais de 20 vagas são destinadas a atendentes de telemarketing, com a maioria delas sendo temporárias e com duração de três meses durante o período da Black Friday. Os candidatos devem possuir ensino médio completo e pelo menos seis meses de experiência. O expediente é de segunda a sábado, com um salário de R$ 1.324 mensais.

Essas oportunidades na região metropolitana de São Paulo oferecem uma chance valiosa para ingressar em setores de grande demanda e crescimento.

Se você preenche os requisitos e busca uma oportunidade de emprego ou uma experiência temporária, não deixe de considerar essas vagas como um caminho para expandir sua carreira e ganhar experiência prática em setores essenciais.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever pessoalmente, em uma das 27 unidades da rede, ou pelo portal do serviço: https://cate.prefeitura.sp.gov.br.

Os cadastros poderão ser feitos até quarta-feira, 18 de outubro.