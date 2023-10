PREFEITURA anuncia CONCURSO PÚBLICO com 276 VAGAS; veja como se inscrever

Os concurseiros de plantão ganharam mais uma boa notícia nesta semana. Está oficialmente aberto mais um concurso público de prefeitura, com mais de 200 vagas de emprego em diversas áreas de trabalho. O edital já foi divulgado e milhares de pessoas já estão de preparando para a prova.

O concurso em questão foi anunciado pela prefeitura de Guaramé, no Rio Grande do Norte. A gestão municipal lançou um edital com o detalhamento de normas para a realização do certame.

As 276 vagas possuem efeito de pavimento imediato, e também de cadastro de reserva. As carreira atendidas, de nível superior e médio, são:

administrativa;

saúde;

ISS;

PGM;

jurídica;

educação;

enfermagem;

odontologia;

fisioterapia;

nutrição;

psicologia.

A distribuição das vagas no concurso

Abaixo, você pode conferir o detalhamento com todas as vagas que estão sendo ofertadas no concurso da prefeitura de Guaramé.

Agente Comunitário de Saúde (23);

Agente Comunitário de Endemias (23);

Fiscal de Vigilância Sanitária (2);

Fiscal de Obras (2);

Auditor Fiscal de Tributos (2);

Fiscal de Meio Ambiente (2);

Procurador do Município (1);

Assessor da Procuradoria (2);

Professor de Educação Infantil – Pedagogo (50);

Professor Fundamental – Pedagogo (70);

Professor Ensino Fundamental – Educação Física (5);

Professor Ensino Fundamental – Inglês (4);

Professor Ensino Fundamental – Artes (4);

Professor Magistério Fundamental – Anos Finais e EJA – Língua Portuguesa (2);

Professor Magistério Fundamental – Anos Finais e EJA – Matemática (2);

Professor Magistério Fundamental – Anos Finais e EJA – História (1);

Professor Magistério Fundamental – Anos Finais e EJA – Ciências (1);

Professor Magistério Fundamental – Anos Finais e EJA – Geografia (2);

Professor Magistério Fundamental – Anos Finais e EJA – Inglês (2);

Professor Magistério Fundamental – Anos Finais e EJA – Ensino de Arte (8);

Professor Magistério Fundamental – Anos Finais e EJA – Educação Física (1);

Professor Magistério Fundamental – Anos Finais e EJA – Química (2);

Professor Magistério Fundamental – Anos Finais e EJA – Intérprete de LIBRAS (2);

Técnico de Enfermagem – Saúde da Família (16);

Cirurgião Dentista – Programa Saúde Bucal (1);

Cirurgião Dentista – Odontopediatria (1);

Cirurgião Dentista – Radiologia Odontológica e Imaginologia (1);

Cirurgião Dentista – Endodontia (1);

Cirurgião Dentista – Prótese Dentária (1);

Cirurgião Dentista – Ortodontia (1);

Cirurgião Dentista – Implantodontia (1);

Cirurgião Dentista – Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial (1);

Cirurgião Dentista – Prótese Buco-maxilo-facial (1);

Cirurgião Dentista – Odontogeriatria (1);

Cirurgião Dentista – Para Necessidades Especiais (1);

Cirurgião Dentista – Odontologia do Trabalho (1);

Enfermeiro – Saúde da Família (8);

Fisioterapeuta (2);

Fonoaudiologo (1); Médico – Alergia e Imunologia (1);

Médico – Angiologia (1);

Médico – Cardiologia (1);

Médico – Clínica Médica (1);

Médico – Coloproctologia (1);

Médico – Dermatologia (1);

Médico – Endocrinologia e Metabologia (1);

Médico – Gastroenterologia (1);

Médico – Geriatria (1); Médico – Infectologia (1);

Médico – Mastologia (1); Mèdico – Neurologia (1);

Médico – Oftalmologia (1);

Médico – Ortopedia e Traumatologia (1);

Médico – Otorrinolaringologia (1);

Médico – Psiquiatra (1); Médico – Saúde da Família (1);

Médico – Reumatologia (1);

Médico – Urologia (1);

Médico Veterinário (1);

Nutricionista (1);

Psicólogo (1);

Terapeuta Ocupacional (2).

Remuneração



De acordo com informações oficiais, em alguns casos, os salários para as vagas que estão sendo ofertadas podem chegara a R$ 9 mil. A base de pagamentos, ou seja, o valor mínimo é de R$ 1.320, ou seja, o salário mínimo.

Esses valores são válidos considerando uma jornada que pode variar de 20 horas a 40 horas semanais de trabalho. A variação do período de trabalho ocorre de acordo com a carreira escolhida.

Quando as inscrições começam?

Segundo as informações oficiais, as inscrições para o concurso público da prefeitura de Guaramé começam no dia 27 de setembro, e devem seguir até o dia 10 de dezembro de 2023.

Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 110, para os cargos de Nível Superior e de R$ 90 para os cargos de nível médio. A forma de pagamento aceita é o boleto bancário ou Chave Pix. Não há, portanto, possibilidade de dividir o pagamento em mais de uma parcela.

Os interessados em participar do certame, devem realizar a inscrição no site oficial da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern).

A nomeação do concurso

O edital também esclarece que para nomear os aprovados no certame, o concurso vai ter validade de dois anos, a contar do dia da publicação dos resultados. Há, no entanto, a possibilidade de prorrogação deste prazo mais uma vez por igual período.