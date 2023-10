Prefeitura anuncia Concurso Público para TODOS os níveis de escolaridade

O prazo para inscrições no concurso da Prefeitura de Tanabi, no interior do Estado de São Paulo, está se encerrando. Este concurso oferece oportunidades para candidatos com diversos níveis de escolaridade.

Para candidatos com ensino fundamental incompleto e completo, existem vagas para funções como:

auxiliar de serviços (24 vagas para mulheres e 11 para homens), leiturista (1 vaga), motorista com CNH categoria “D” (10 vagas, além de formação de cadastro reserva), operador de máquina – moto niveladora (1 vaga, com formação de cadastro reserva) e tratorista de máquinas agrícolas (1 vaga, com formação de cadastro reserva).

Candidatos com ensino médio e/ou curso técnico podem concorrer a vagas de:

assistente de secretaria (3 vagas, com formação de cadastro reserva), auxiliar de consultório dentário (1 vaga, com formação de cadastro reserva), fiscal municipal (1 vaga, com formação de cadastro reserva), professor PEB I (17 vagas, com formação de cadastro reserva) e técnico de enfermagem (7 vagas, com formação de cadastro reserva).

As oportunidades de nível superior estão disponíveis para os cargos de:

assistente social (1 vaga), contador (1 vaga), controlador interno (1 vaga), dentista (3 vagas, com formação de cadastro reserva), diretor de creche (1 vaga), diretor de escola (1 vaga), enfermeiro (6 vagas), psicólogo (1 vaga) e professor II em áreas como educação física (1 vaga), geografia (1 vaga), história (1 vaga) e matemática (1 vaga).

Sobre salários e provas do concurso público

Os salários iniciais variam de R$ 1.328,23 a R$ 3.132,87, e os servidores ainda recebem um benefício de cartão alimentação no valor mensal de R$ 500.

O processo seletivo para o concurso da Prefeitura de Tanabi será composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para candidatos com ensino fundamental (exceto leiturista).

Prova de títulos, de caráter classificatório, para candidatos com nível superior.

A data prevista para a realização do exame é 19 de novembro de 2023. Os locais e horários serão divulgados em edital de convocação em momento oportuno.

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados poderão se inscrever até dia 29 de outubro através do site do CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas (www.consesp.com.br).

As taxas são R$ 70 para ensino fundamental, R$ 90 para níveis médio e técnico e R$ 120 para formação superior.

Outro concurso aberto

Foi anunciado, no Diário Oficial da União de 25 de outubro, o aguardado edital do mais recente concurso do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). O objetivo é preencher 98 vagas para o cargo de analista ambiental. A contratação da banca organizadora havia sido formalizada no último dia 11.

Para se candidatar ao cargo, é necessário possuir formação de nível superior em qualquer área de conhecimento. Os salários iniciais atingem o valor de R$ 10.633,33, com uma carga horária de 40 horas semanais. As inscrições ficarão abertas no período de 3 a 22 de novembro.

Das 98 vagas oferecidas pelo MMA, a distribuição é feita da seguinte maneira:

73 vagas destinadas à ampla concorrência

20 vagas reservadas para candidatos autodeclarados negros

5 vagas disponíveis para pessoas com deficiência

Remuneração concurso MMA

O salário inicial é de R$ 9.475,72, já considerando o auxílio-alimentação. Além disso, os candidatos aprovados poderão receber uma gratificação de qualificação no valor de R$ 385,70 para especialização, R$ 769,10 para mestrado e R$ 1.157,58 para doutorado.

Como serão as provas do concurso MMA?

A data marcada para as provas objetiva e discursiva é 21 de janeiro, um dia que promete ser decisivo na trajetória dos concorrentes. E o melhor de tudo é que a aplicação dessas provas ocorrerá nas capitais de todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, tornando o processo acessível a um grande número de participantes.

Para se dar bem no exame, é importante conhecer a estrutura das provas. A prova objetiva trará um total de 100 questões, divididas em duas partes.

A primeira seção compreende 40 questões de conhecimentos básicos, abrangendo aspectos como língua portuguesa, língua inglesa, noções de gestão pública, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, legislação e normas ambientais, integridade pública e atualidades (destinadas apenas à prova discursiva).

A segunda seção do concurso MMA envolve 60 questões de conhecimentos específicos, sendo essas o coração da prova.

Nesse ponto, os candidatos precisam demonstrar domínio em áreas cruciais, como biodiversidade, florestas e direitos dos animais, mudanças climáticas, qualidade ambiental, bioeconomia e gestão ambiental.

Além disso, a prova discursiva, avaliada em 30 pontos, exigirá dos participantes a produção de um texto de até 30 linhas sobre um tópico da atualidade.