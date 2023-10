prefeitura anuncia edital com 139 vagas

Mais um concurso educação. Desta vez, as vagas são da Prefeitura de Viçosa, Minas Gerais. Ao todo sao 139 vagas para vários níveis escolares.

Sobre o concurso educação

Uma variada gama de oportunidades se abre para candidatos de diferentes níveis de escolaridade no próximo concurso. Aqueles com ensino fundamental podem concorrer ao cargo de auxiliar de serviço escolar, com 45 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

Já para candidatos com ensino médio, as possibilidades incluem os cargos de auxiliar de educação infantil (15 vagas + cadastro de reserva), tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (1 vaga) e assistente administrativo escolar (15 vagas + cadastro de reserva).

Os profissionais com formação de nível superior têm à disposição vagas em diversas áreas, como supervisor pedagógico (14 vagas + cadastro de reserva), professor de educação básica I (30 vagas + cadastro de reserva), professor de educação básica III com foco em ensino religioso (2 vagas), instrutor de Língua Brasileira de Sinais (1 vaga), professor de educação básica II (7 vagas), professor de educação básica III nas disciplinas de artes (1 vaga), educação física (4 vagas) e língua portuguesa (4 vagas).

Os salários iniciais do concurso educação para esses cargos variam de acordo com a função, partindo de R$ 1.425,60 e chegando a R$ 4.664,98. A carga horária semanal de trabalho pode ser de 24, 25, 30 ou 40 horas, de acordo com a posição desejada. Essa diversidade de vagas proporciona aos candidatos uma ampla gama de escolhas, abrindo portas para oportunidades de carreira na área educacional.

Como se inscrever no concurso educação

Os interessados poderão se inscrever até as 17h do dia 31 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep (www.gestaodeconcursos.com.br).



As taxas dependem do cargo, sendo de:

R$ 50 para ensino fundamental;

R$ 70 para níveis médio e técnico; e

R$ 90 para formação superior.

Como serão as provas do concurso educação?

O processo de seleção compreenderá três etapas distintas:

Prova Objetiva: Essa fase, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os candidatos, independentemente do nível de escolaridade.

Prova de Redação: Destinada exclusivamente aos candidatos de nível superior, essa etapa também possui caráter eliminatório e classificatório.

Prova de Títulos: Reservada aos candidatos de nível superior, esta etapa é de caráter classificatório e consiste na análise dos títulos apresentados pelos candidatos.

É importante pontuar que as provas objetiva e de redação serão aplicadas na data prevista de 3 de dezembro de 2023.

