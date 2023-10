Prefeitura anuncia processo seletivo com 730 vagas e vários cargos; Confira!

Há processo seletivo aberto. Ao todo são 730 vagas para vários cargos. As chances são ofertadas pela prefeitura de São Paulo.

As chances são disponibilizadas em intermédio do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) para o estado de São Paulo.

Vagas processo seletivo

O mais recente processo seletivo da Prefeitura de São Paulo oferece vagas em diversas áreas, incluindo serviços, comércio e construção civil. Os salários variam de R$ 720 para cargos de meio período a R$ 4.700 para profissionais com especialização

Neste processo seletivo da Prefeitura de São Paulo, o setor de construção civil oferece mais de 100 vagas. Há 30 vagas para pedreiro, com um salário de R$ 2.405 por mês. Para concorrer, é necessário ter pelo menos seis meses de experiência na função e ensino fundamental incompleto. Também há 20 vagas para serventes de obras, com um salário de R$ 1.977, com os mesmos requisitos.

Outras ocupações disponíveis no setor incluem serralheiro e ajudante de serralheiro, carpinteiro, operador de máquinas, eletricista, encarregado de obras, auxiliar de manutenção, pintor e montador.

Os salários variam de R$ 1.600 a R$ 4.700, dependendo da função. Para todas essas vagas, é necessário ter seis meses de experiência, e os requisitos de escolaridade variam de fundamental incompleto a médio completo, dependendo da especialização da vaga. Algumas posições também exigem conhecimentos específicos, certificados ou possuir CNH categoria A.