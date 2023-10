Prefeitura anuncia processo seletivo com 786 vagas para todos os níveis de escolaridade

Mais um processo seletivo aberto. Desta vez, as chances são para 786 vagas e diversos cargos. Além disso, é para todos os níveis de escolaridade.

Veja mais esclarecimentos e inscreva-se!

Sobre o processo seletivo

O prazo de inscrição para o processo seletivo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está chegando ao fim. As inscrições serão aceitas até a próxima segunda-feira, dia 23 de outubro.

Este processo seletivo tem como objetivo preencher 786 vagas imediatas em cargos de diferentes níveis de escolaridade, abrindo oportunidades para todos.

Como se inscrever

Para participar, os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, através do site da prefeitura municipal (www.campogrande.ms.gov.br), e a boa notícia é que não haverá taxas de participação.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, na qual a qualificação e a experiência profissional serão consideradas.

A validade do processo seletivo simplificado será de dois anos, contados a partir da data de divulgação do resultado final definitivo no Diário Oficial do Município de Campo Grande (DIOGRANDE).



As vagas incluem oportunidades para diferentes níveis de escolaridade:

Para o cargo de motorista (100 vagas), é necessário ser alfabetizado e possuir carteira nacional de habilitação na categoria “B”. O salário inicial é de R$ 1.400.

Aqueles que concluíram o ensino médio podem concorrer a funções como auxiliar administrativo e financeiro (350 vagas), cuidador social (200 vagas) e educador social (100 vagas). Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 1.520.

Já para os cargos de técnico de atividades socioculturais – educação física (35 vagas) e terapeuta ocupacional (1 vaga), é necessário possuir formação superior. A remuneração para essas posições é de R$ 3.200.

Aproveite esta oportunidade de contribuir para a comunidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e garantir um espaço no mercado de trabalho.

Vagas abertas

Confira Processo seletivo O Grupo Stefanini está oferecendo 15 vagas no seu Programa Potenciais 2024. Este programa se concentra no ciclo comercial com um modelo de job rotation, onde os candidatos selecionados terão a oportunidade de passar por três áreas de atuação: comercial, pré-vendas e inovação. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de outubro. Este programa proporciona uma oportunidade para estudantes universitários ingressarem em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, conhecida por suas soluções digitais. Além disso, oferece a chance de aprender por meio de experiências em diferentes áreas da multinacional, além de construir uma carreira dentro do Grupo. Durante o programa, os estagiários serão acompanhados de perto por mentores, gerentes, diretores e pela equipe de Gente e Cultura, recebendo feedback constante sobre seu desempenho. “O formato de job rotation agregou muito ao programa para ambos os lados. Conseguimos avaliar as habilidades de cada estagiário em diferentes áreas e encontrar a melhor colocação para ele no time. Os estagiários, por outro lado, ganharão novas expertises, tendo uma visão 360º da Stefanini e suas soluções”, comenta Marcelle Peixoto, gerente de Gente e Cultura da Stefanini. Como se inscrever neste processo seletivo Os interessados deverão se inscrever por meio deste site: Stefanini Potenciais (gupy.io). Os estagiários que fazem parte do Programa Potenciais 2024 da Stefanini terão a oportunidade de imergir no ambiente da empresa, onde serão acompanhados de perto por mentores, gerentes, diretores e pelo time de Gente e Cultura. Isso permitirá que eles recebam feedback constante sobre o seu desempenho e desenvolvimento ao longo do programa, contribuindo para sua formação profissional e crescimento na empresa. Como se preparar Os interessados neste processo seletivo deverão analisar os requisitos e o currículo. Deve-se colocar apenas informações verídicas e que possam ser esclarecidas por meio da entrevista.