Prefeitura de CAPITAL anuncia Concurso Público para vários cargos

O último concurso da Prefeitura de Salvador, realizado em 2019, ofereceu diversas oportunidades para candidatos de níveis médio e superior. As vagas foram distribuídas da seguinte forma:

Nível Médio:

Nível Superior:

Além disso, o concurso também ofertou vagas para professores. Veja os cargos:

Se você busca por concurso para professor, chegou no lugar certo. Este edital anuncia 400 vagas para o cargo. Veja a seguir mais esclarecimentos.

Antes de mais nada, é importante destacar que as chances são para Goiás, município de Prefeitura de Alexânia.

Sobre o concurso

A Prefeitura de Alexânia, em Goiás, está com inscrições abertas para um concurso na área da educação. Este concurso visa preencher 400 vagas para o cargo de professor, que atuarão na educação infantil e ensino fundamental I. Das 400 vagas, 80 são para contratação imediata e as outras 320 são destinadas à formação de cadastro reserva.

Para concorrer a essa carreira, é necessário possuir ensino superior completo em pedagogia, seja na forma de licenciatura plena, curso normal superior de uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), graduação bacharel em pedagogia com complementação pedagógica ou programa especial de licenciatura em pedagogia, desde que estejam em conformidade com as resoluções do Conselho Nacional de Educação.

Veja mais aqui