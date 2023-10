Prefeitura de Penedo e Senac Alagoas concluem curso de recepcionista em meios de hospedagem

O curso de recepcionista em meios de hospedagem viabilizado pela Prefeitura de Penedo e o Senac Alagoas foi concluído nesta sexta-feira, 06, com o Projeto Integrador.

De forma inovadora, o investimento do governo Ronaldo Lopes/João Lucas junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial agregou mais valor para a capacitação da mão de obra local para o curso ofertado de forma gratuita.

Prefeitura de Penedo e Senac Alagoas formalizam convênio

Além do aprendizado direcionado à recepção e atendimento dos hóspedes ao longo de mais de dois meses, a qualificação incluiu oficina de preparo de coquetéis e o Projeto Integrador, iniciativa do Senac que amplia a capacidade de atuação dos concluintes.

A turma do curso de recepcionista em meios de hospedagem foi instruída a conhecer a culinária local para sugerir ao turista pratos típicos, especialmente as receitas com camarão e peixe, além do tradicional ensopado de jacaré.

O trabalho realizado em parceria com restaurantes penedenses foi apresentado no auditório da Biblioteca de Cultura e Arte Popular de Penedo, atividade que finalizou o curso articulado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (Sedecin), com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

SECOM PMP