Prefeitura de Penedo leva atendimento em saúde bucal para comunidades na Semana do Dentista

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), levou atendimentos odontológicos para duas comunidades durante a Semana do Dentista.

Os moradores da Rua das Bananeiras, localizada Camartelo, e do povoado Campo Redondo receberam a equipe de dentistas por serem locais propensos a desenvolvimento de cáries.

“A Semana do Dentista é muito importante, porque ela enfatiza a importância dos cuidados com a saúde bucal. E nessas ações promovemos desde educação e promoção a saúde bucal até os tratamentos mais complexos. O cirurgião dentista atende no Expresso Saúde, fazendo restauração, exodontia e avaliando se o paciente tem alguma lesão pré- cancerígena”, explica a Coordenadora de Saúde Bucal da SEMS, Edilaine Soares.

Durante as ações, além do consultório odontológico no Expresso Saúde, a iniciativa promoveu escovação supervisionada e palestras sobre câncer bucal e hábitos de higiene oral.

No Campo Redondo, a equipe ficou concentrada na Escola Municipal Professor Arlindo Ferreira de Moraes, onde estudantes e a comunidade receberam atendimentos relacionados com saúde bucal.

“Essa ação é de grande relevância porque, além de trazer a população para próximo da odontologia, tendo me vista que muitos ainda têm medo de procurar o dentista para o tratamento, estamos realizando o rastreio para detectar o câncer bucal. Essa ação é ótima, porque quando a população não nos procura no consultório, nós vamos até ela para mostrar a importância da saúde bucal”, ressalta a dentista Valéria Cristina.

Nos dias 24 e 26 de outubro, as equipes de saúde bucal da Secretaria de Saúde de Penedo atenderam 200 crianças com tratamento restaurador atraumático e 80 atendimentos clínicos, além 100 rastreamentos de câncer bucal, 200 escovações dentais supervisionadas e a distribuição de 200 kits de saúde bucal.

Texto – Gabriela Flores jornalista SEMS Penedo

Fotos – Gabriela Flores e assessoria Semed Penedo