Prefeitura de Penedo paga salário de outubro a partir de quinta-feira, 26

A Prefeitura de Penedo tem a honra de anunciar a antecipação do calendário de pagamento dos servidores públicos do município para o mês de outubro.

Essa ação é mais um compromisso de gestão “Crescendo Com Seu Povo” com os trabalhadores que dedicam seu empenho para o desenvolvimento de nossa cidade.

O processo de pagamento será iniciado amanhã, dia 26 de outubro, contemplando primeiramente as “Secretarias Demais” e a Secretaria de Educação (SEMED).

No dia 27, será uma vez que os funcionários da pasta da saúde receberão seus comprovados. Além disso, os aniversários do mês de setembro terão a gratificação do 13º salário.

O pagamento foi antecipado em comemoração ao Dia do Servidor Público. “Salário antecipado na conta dos servidores públicos de Penedo! Em comemoração ao Dia do Servidor Público, que acontece no dia 28, iniciamos hoje o pagamento dos atrasos dos nossos servidores, que tanto prêmios para fazer de Penedo uma cidade mais desenvolvida. !” disse o prefeito Ronaldo Lopes em sua rede social.