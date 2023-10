prefeitura DESTE município anuncia NOVO EDITAL para analistas

Mais uma oportunidade chegando em forma de concurso. As vagas são para o cargo de analista. Confira detalhes sobre os cargos e salários.

As chances são da prefeitura de São Paulo.

Sobre este concurso

A Prefeitura de São Paulo está prestes a realizar um novo concurso público que promete abrir oportunidades empolgantes para profissionais de tecnologia da informação e comunicação. O prefeito Ricardo Nunes autorizou recentemente a abertura de 52 vagas para o cargo de analista de planejamento e desenvolvimento organizacional nessa área.

A notícia da autorização do concurso foi divulgada no Diário Oficial do município. Naquela ocasião, uma emenda ao orçamento municipal de 2023 reservou R$ 4 milhões para a realização do certame.

Agora, com a autorização oficial em mãos, os próximos passos incluem a formação da comissão organizadora e a escolha da banca responsável pela aplicação das provas. Somente após esses procedimentos será possível anunciar a data precisa de início da seleção.

Requisitos e atribuição deste concurso

Para se inscrever é preciso ter nível superior. No último concurso para o cargo, que teve lugar em 2015, a remuneração inicial para os profissionais dessa carreira era de R$ 5.392,96, com uma carga horária de 40 horas semanais. É importante observar que o valor atual da remuneração ainda precisa ser oficialmente confirmado para o próximo concurso.

Sobre as funções, podemos citar:



planejar, supervisionar, coordenar e controlar os recursos de tecnologia da informação e comunicação relativos ao funcionamento da administração pública municipal;

especificar e apoiar a formulação e acompanhamento das políticas de planejamento relativas aos recursos de tecnologia da informação e comunicação;

executar análises para o desenvolvimento, implantação e suporte a sistemas de informação e soluções tecnológicas específicas;

especificar, supervisionar e acompanhar as atividades de desenvolvimento, manutenção, integração e monitoramento do desempenho dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação;

gerenciar a disseminação, integração e controle de qualidade dos dados;

organizar, manter e auditar o armazenamento, administração e acesso às bases de dados;

desenvolver, implementar, executar e supervisionar atividades relacionadas aos processos de configuração, segurança, conectividade, serviços compartilhados e adequações da infraestrutura da informática; desenvolver outras atividades afins.

Como foi o último concurso

Em 2015, a Prefeitura de São Paulo abriu as portas para aspirantes a analistas de planejamento e desenvolvimento organizacional na área de tecnologia da informação e comunicação. Foram disponibilizadas nada menos que 90 vagas para aqueles que buscavam ingressar nessa carreira promissora. Naquela época, a Fundação Vunesp foi a responsável pela condução do concurso, tornando-o um marco no caminho de muitos candidatos em busca de oportunidades emocionantes. concurso foi dividido da seguinte forma: provas objetivas

provas dissertativas

análise de títulos A fase objetiva contou com as seguintes questões: língua portuguesa – 10 questões, com peso 1

raciocínio lógico matemático e estatístico – 10 questões, com peso 1

administração pública – 10 questões, com peso 1

realidades municipais – 10 questões, com peso 1

compras e contratações – 8 questões, com peso 2

gestão de projetos e processos – 8 questões, com peso 2

tecnologia – 24 questões, com peso 2 Sobre a fase dissertativa: estudo de caso – valendo 40 pontos

questão dissertativa – valendo 40 pontos

redação em língua portuguesa – valendo 40 pontos O concurso ainda contou com análise de títulos. Outros concursos em SP Mais um concurso do Tribunal de Justiça aberto. Desta vez, os salários são surpreendentes podendo ultrapassar de R$ 8 mil. Portanto, os interessados devem se atentar ao prazo e aos cargos. Sobre o concurso do Tribunal de Justiça O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP) divulgou recentemente o aguardado edital com oportunidades imperdíveis. No total, são disponibilizadas 20 vagas para a função de Assistente Social Judiciário, bem como 7 vagas destinadas aos Psicólogos. Para concorrer a essas vagas no concurso, os candidatos devem apresentar comprovação de formação em nível superior e registro profissional, tornando esse processo seletivo uma excelente oportunidade para profissionais qualificados. Para assistente social são 20 vagas com comarca na capital. Para psicólogo há vagas para 1ª, 4ª e 6ª regiões. Veja a seguir os requisitos. Como se inscrever Os interessados poderão se inscrever entre os dias 23 de outubro e 07 de dezembro de 2023, no site da banca VUNESP. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 96,00.